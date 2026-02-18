#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
489.3
578.94
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
489.3
578.94
6.38
Происшествия

Полицейский начальник заподозрен в коррупции на севере Казахстана

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 23:14 Фото: polisia.kz
В Северо-Казахстанской области по подозрению в коррупции задержали начальника отдела общественной безопасности полиции Кызылжарского района, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Петропавловск.news 18 февраля 2026 года, полицейского начальника подозревают в получении взятки от бизнесмена за передвижение грузовиков по дорогам региона.

"Сотрудники Комитета национальной безопасности по СКО задержали начальника отдела общественной безопасности отдела полиции Кызылжарского района СКО А. Его подозревают в получении взятки от предпринимателя за общее покровительство в беспрепятственном передвижении грузовых автотранспортных средств по территории области", – говорится в сообщении.

Детали еще выясняют следователи. Задержанного водворили в изолятор временного содержания.

Вопрос передвижения грузового транспорта в регионе остается болезненным, отмечает издание.

"Перегруженные фуры с превышением допустимой нагрузки на ось наносят серьезный ущерб дорожному покрытию. Из-за этого ускоренно разрушаются районные и республиканские трассы и подъездные пути, на ремонт которых ежегодно выделяются бюджетные средства", – уточняет региональное СМИ.

Ранее КНБ задержал прокурора в Актюбинской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
Полицейского начальника арестовали за серьезное преступление в Жамбылской области
09:44, 10 февраля 2025
Полицейского начальника арестовали за серьезное преступление в Жамбылской области
Двух полицейских Шымкента подозревают в коррупции
11:01, 30 мая 2023
Двух полицейских Шымкента подозревают в коррупции
Оружие дали тем, кому нельзя: полицейского начальника наказали в Мангистау
15:52, 09 октября 2024
Оружие дали тем, кому нельзя: полицейского начальника наказали в Мангистау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Все результаты дня ЧРК по хоккею: "Номад" разгромил "Алматы", "Торпедо" переиграло "Горняк"
23:34, 18 февраля 2026
Все результаты дня ЧРК по хоккею: "Номад" разгромил "Алматы", "Торпедо" переиграло "Горняк"
Ризабек Айтмухан и топовый россиянин проведут реванш в Ташкенте
23:06, 18 февраля 2026
Ризабек Айтмухан и топовый россиянин проведут реванш в Ташкенте
Михаил Шайдоров станцевал со Снуп Доггом в Милане (видео)
22:41, 18 февраля 2026
Михаил Шайдоров станцевал со Снуп Доггом в Милане (видео)
Казахстанские теннисисты проиграли на старте топового турнира в США
22:35, 18 февраля 2026
Казахстанские теннисисты проиграли на старте топового турнира в США
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: