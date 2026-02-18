Полицейский начальник заподозрен в коррупции на севере Казахстана

В Северо-Казахстанской области по подозрению в коррупции задержали начальника отдела общественной безопасности полиции Кызылжарского района, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Петропавловск.news 18 февраля 2026 года, полицейского начальника подозревают в получении взятки от бизнесмена за передвижение грузовиков по дорогам региона. "Сотрудники Комитета национальной безопасности по СКО задержали начальника отдела общественной безопасности отдела полиции Кызылжарского района СКО А. Его подозревают в получении взятки от предпринимателя за общее покровительство в беспрепятственном передвижении грузовых автотранспортных средств по территории области", – говорится в сообщении. Детали еще выясняют следователи. Задержанного водворили в изолятор временного содержания. Вопрос передвижения грузового транспорта в регионе остается болезненным, отмечает издание. "Перегруженные фуры с превышением допустимой нагрузки на ось наносят серьезный ущерб дорожному покрытию. Из-за этого ускоренно разрушаются районные и республиканские трассы и подъездные пути, на ремонт которых ежегодно выделяются бюджетные средства", – уточняет региональное СМИ. Ранее КНБ задержал прокурора в Актюбинской области.

