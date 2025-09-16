#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
541.18
636.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
541.18
636.05
6.52
Политика

Токаеву представили план будущего Кокшетау

Токаев, Кокшетау, план развития, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 16:18 Фото: akorda.kz
После совещания с аграриями Акмолинской области президенту Касым-Жомарту Токаеву представили новый Генеральный план развития Кокшетау до 2050 года, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным Акорды, главе государства рассказали, что в рамках Генплана ведется строительство ТЭЦ, многопрофильной областной больницы, Академии гражданской защиты и многофункционального спортивного комплекса.

Кроме того, создается индустриальная зона с планами по возведению порядка 60 промышленных предприятий.

Еще один интересный момент. Территория областного центра расширяется на 7 тысяч гектаров:

"Особое место в структуре займет современный деловой центр на берегу озера Копа, где будут сосредоточены жилые комплексы, бизнес и торговые центры, социальные объекты и общественные пространства".

В дополнительной части сказано, что прогнозируется рост численности населения города до 500 тысяч человек. В целях обеспечения комфортных условий проживания для жителей будет сдано порядка 10 миллионов квадратных метров жилья, в том числе за счет нового строительства и реновации.

После презентации Касым-Жомарт Токаев поручил построить в городе стадион.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 16:18
Токаев озвучил главную цель визита в Акмолинскую область

Немного ранее в Акорде предоставили красивые фото из региона. Также Токаев рассказал, какой регион планирует успеть посетить в 2025 году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Послание президента стало ключевой темой заседания актива Акмолинской области
12:48, 11 сентября 2025
Послание президента стало ключевой темой заседания актива Акмолинской области
Квитанции по коммунальным платежам будет формировать единый расчетный центр
10:21, 10 сентября 2025
Квитанции по коммунальным платежам будет формировать единый расчетный центр
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
15:54, 08 сентября 2025
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: