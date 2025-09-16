Токаеву представили план будущего Кокшетау

После совещания с аграриями Акмолинской области президенту Касым-Жомарту Токаеву представили новый Генеральный план развития Кокшетау до 2050 года, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным Акорды, главе государства рассказали, что в рамках Генплана ведется строительство ТЭЦ, многопрофильной областной больницы, Академии гражданской защиты и многофункционального спортивного комплекса.

Кроме того, создается индустриальная зона с планами по возведению порядка 60 промышленных предприятий.

Еще один интересный момент. Территория областного центра расширяется на 7 тысяч гектаров:

"Особое место в структуре займет современный деловой центр на берегу озера Копа, где будут сосредоточены жилые комплексы, бизнес и торговые центры, социальные объекты и общественные пространства".

В дополнительной части сказано, что прогнозируется рост численности населения города до 500 тысяч человек. В целях обеспечения комфортных условий проживания для жителей будет сдано порядка 10 миллионов квадратных метров жилья, в том числе за счет нового строительства и реновации.

После презентации Касым-Жомарт Токаев поручил построить в городе стадион.

Немного ранее в Акорде предоставили красивые фото из региона. Также Токаев рассказал, какой регион планирует успеть посетить в 2025 году.