В Астане перекрыли движение на участке проспекта Абылай хана

Жителей и гостей Астаны предупредили об очередном перекрытии дорог. В этот раз речь идет об участке проспекта Абылай хана, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, движение закрыто по проспекту Абылай хана на участке от улицы Манаса до проспекта Б. Момышулы.

"На участке с 3 по 9 мая проходят работы по среднему ремонту. В связи с этим, частично перекрыто движение", – пояснили в Управлении.

При этом движение автотранспортных средств организовано по одной из сторон в одном направлении поэтапно.

Фото: акимат Астаны

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

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