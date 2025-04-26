В Восточном Казахстане высадили 50 тысяч деревьев: в субботнике участвовала молодежь

Во всех уголках Восточно-Казахстанской области активно проходит весенний сезон благоустройства и озеленения, сообщает Zakon.kz.

Только в рамках Всеказахстанского дня посадки деревьев, который состоялся 26 апреля, в населенных пунктах региона высадили более 50 тысяч саженцев. К экологической инициативе присоединились молодежь, волонтеры, сотрудники организаций и местные сообщества.

Фото: пресс-центр ВКО

В поселке Белоусовка Глубоковского района юные спортсмены высадили более 50 берез на территории центрального стадиона. Эта акция символизирует не только заботу о природе, но и стремление к здоровому образу жизни. По словам организаторов, участие детей в подобных мероприятиях формирует ответственное отношение к окружающей среде.

Масштабные посадки прошли и в Тарбағатайском районе: в рамках акции "Таза Қазақстан" уже высажено около трех тысяч деревьев, в том числе березы, тополя, яблони, вязы, вишни и ели. Они появились вдоль улиц, в общественных пространствах и придомовых территориях. В работах приняли участие сотрудники учреждений, члены общественных организаций и сельская молодежь.

Фото: пресс-центр ВКО

В Маркакольском районе силами молодежь высадили около 1000 саженцев – это стало важным вкладом в общее экологическое движение области и примером инициативности молодёжи.

В Риддере высадили пять тысяч деревьев – это стало одним из крупнейших мероприятий региона в рамках экологической кампании.

К посадке деревьев присоединились и другие районы, села и города Восточно-Казахстанской области.

Фото: пресс-центр ВКО

Кроме высадки деревьев, регион охватили и другие инициативы: с начала апреля прошли субботники с участием более 20 тысяч человек. Жители региона очистили родники и прибрежные зоны, установили около тысячи кормушек и скворечников, в школах провели конкурсы и экоуроки.

Фото: пресс-центр ВКО

Экологический настрой ВКО отражает стремление жителей к чистоте, порядку и любви к родному краю. До конца апреля подобные акции продолжатся во всех районах области, объединяя разные поколения ради будущего.