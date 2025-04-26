По дороге в аэропорт Актобе высадили яблони

В Актобе продолжаются мероприятия в рамках экологической акции "Таза Қазақстан". Аким города Азамат Бекет вместе с сотрудниками Актюбинского завода ферросплавов высадили яблони в микрорайоне Болашақ – на участке дороги от аэропорта Актобе до 12-го микрорайона, сообщает Zakon.kz.

В рамках объявленной президентом страны масштабной экологической акции "Таза Казахстан" в Актобе с 27 марта стартовала двухмесячная кампания по санитарной очистке и посадке деревьев.

Фото: акимат Актобе

"Сегодня мы высадили более 200 саженцев яблонь. В прошлом году сотрудники завода высадили три тысячи яблонь в микрорайоне Алтын Орда. В этом году они намерены высадить столько же в Болашаке и будут ухаживать за молодыми деревьями, обеспечивая полив, в течение двух лет", – рассказал Азамат Бекет.

Фото: акимат Актобе

Аким отметил, что в рамках акции "Таза Казахстан" в этом году в городе благоустроят общественные пространства, парки и скверы. Предприниматели также вносят свой вклад, откликнувшись на предложение построить скверы на пустующих участках города и отремонтировать старые парки.

Фото: акимат Актобе

"Всего по городу силами предпринимателей построят и отремонтируют 11 скверов. На всех этих территориях создадут комфортную среду для отдыха жителей, высадят деревья, установят системы полива и освещения. Мы также обновим парк спецтехники для уборки городских дорог. В прошлом году приобрели около 200 единиц спецтехники. В этом планируем приобрести 43 единицы техники для уборки тротуаров и дорог", – рассказал Азамат Бекет.

Фото: акимат Актобе

Помимо плодовых деревьев, в этом районе высаживают ясени, вязы и сирени.

"Мы являемся одним из крупных предприятий города и должны внести свой вклад в его процветание и озеленение. В этом году планируем высадить три тысячи деревьев в Болашаке, в течение двух лет будем ухаживать за ними и поливать. Для этого привлекаем специализированную компанию, занимающуюся озеленением. Приживаемость яблонь, которые мы посадили в прошлом году в районе Алтын Орда, составила 90%. Саженцы, которые не прижились, вскоре заменим. Экологическая ответственность является одним из краеугольных камней политики нашей компании. Мы намерены и в дальнейшем ежегодно вносить вклад в озеленение и благоустройство города", – отметил директор завода ферросплавов Ержан Абдулабеков.