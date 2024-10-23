Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Акмолинской области проведены экологические акции, посвященные Дню Республики

Проведены в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 16:12 Фото: УВП Акмолинской области
В рамках экологической акции "Таза Қазақстан" в регионе продолжаются экологические мероприятия.

Сегодня в Зерендинском районе в предверии Дня Республики состоялось мероприятие в поддержку республиканской акции "Таза Қазақстан", в которой приняли участие молодежь, волонтеры, трудовые коллективы, бойцы "Жасыл Ел", неравнодушные жители района.

В этот день преподаватели и студенты Высшего агротехнического колледжа села Шагалалы произвели уборку прилегающего сада. Студенты отметили, что для сохранения чистоты населенного пункта, надо начинать с себя.

Члены волонтерского клуба "Қайырымды болайық" села Оркен Кусепского сельского округа совместно с местным ТОО "Дихан Плюс" провели субботник "Чистота начинается с сегодняшнего дня". Проведены работы по уборке улиц и благоустройству. По окончанию акции волонтерами на свежем воздухе для участников организованы спортивные игры и состязания.

Центральная акция состоялась на территории лыжной базы в селе Зеренда. В мероприятии приняли активное участие сотрудники государственных учреждений, депутаты районного маслихата, а также активная молодежь, волонтеры. Всего участниками вывезено 10,5 м3 мусора.

Проведены в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 16:12

Фото: УВП Акмолинской области

Акция продолжилась на территории школы-гимназии имени Малика Габдуллина села Зеренда посадкой деревьев, где приняли участие более 200 человек.

"Я наблюдаю много изменений с самого начала этого проекта. При поддержке молодежи, учреждений, организаций в населенном пункте наблюдаются значительные изменения. Проводимая работа показывает свои результаты, – говорят сельчане, участвовавшие в акции. Весной и летом прибрежная зона с. Зеренда была очищена от мусора, на постоянной основе ведутся работы по уборке мусора и побелка внутри села. Кроме того, работники социальной сферы и молодежная общественность оказывают помощь одиноким пожилым людям в рамках данной программы. Это одна из привилегий для нас".

Стоит отметить, что в летний сезон этого года в Зерендинском районе в рядах бойцов "Жасыл Ел" успешно работали 62 молодых человека, которые внесли значительный вклад в развитие инициативы "Таза Қазақстан".

К слову, с начала проекта в регионе проведено более 500 экологических мероприятий с участием около 600 тысяч человек, высажено более 30 тыс. саженцев.

Проведены в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 16:12

Фото: УВП Акмолинской области

Читайте также

Не имеющий аналогов в области
В Кокшетау презентовали детский сад, не имеющий аналогов в области
Мопедист, мопедисты, мопед, мопеды
Когда в Казахстане может стартовать регистрация мопедов, рассказали в МВД
В Костанайской области
В преддверии Дня Республики Казахстан в Костанайской области открыли новый детский сад
Айсулу Омарова
Акмолинская область 2024 год акция "Таза Қазақстан"
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Павел Глоба, гороскоп, кому 2025 год подарит счастье
Глоба назвал знаки зодиака, которым 2025 год дарует счастье
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
"Не переводите деньги!": АФМ обратился к казахстанцам
Макпал Исабекова впервые показала мужа
Макпал Исабекова впервые показала мужа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: