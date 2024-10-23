В Акмолинской области проведены экологические акции, посвященные Дню Республики

В рамках экологической акции "Таза Қазақстан" в регионе продолжаются экологические мероприятия.

Сегодня в Зерендинском районе в предверии Дня Республики состоялось мероприятие в поддержку республиканской акции "Таза Қазақстан", в которой приняли участие молодежь, волонтеры, трудовые коллективы, бойцы "Жасыл Ел", неравнодушные жители района.

В этот день преподаватели и студенты Высшего агротехнического колледжа села Шагалалы произвели уборку прилегающего сада. Студенты отметили, что для сохранения чистоты населенного пункта, надо начинать с себя.

Члены волонтерского клуба "Қайырымды болайық" села Оркен Кусепского сельского округа совместно с местным ТОО "Дихан Плюс" провели субботник "Чистота начинается с сегодняшнего дня". Проведены работы по уборке улиц и благоустройству. По окончанию акции волонтерами на свежем воздухе для участников организованы спортивные игры и состязания.

Центральная акция состоялась на территории лыжной базы в селе Зеренда. В мероприятии приняли активное участие сотрудники государственных учреждений, депутаты районного маслихата, а также активная молодежь, волонтеры. Всего участниками вывезено 10,5 м3 мусора.

Фото: УВП Акмолинской области

Акция продолжилась на территории школы-гимназии имени Малика Габдуллина села Зеренда посадкой деревьев, где приняли участие более 200 человек.

"Я наблюдаю много изменений с самого начала этого проекта. При поддержке молодежи, учреждений, организаций в населенном пункте наблюдаются значительные изменения. Проводимая работа показывает свои результаты, – говорят сельчане, участвовавшие в акции. Весной и летом прибрежная зона с. Зеренда была очищена от мусора, на постоянной основе ведутся работы по уборке мусора и побелка внутри села. Кроме того, работники социальной сферы и молодежная общественность оказывают помощь одиноким пожилым людям в рамках данной программы. Это одна из привилегий для нас".

Стоит отметить, что в летний сезон этого года в Зерендинском районе в рядах бойцов "Жасыл Ел" успешно работали 62 молодых человека, которые внесли значительный вклад в развитие инициативы "Таза Қазақстан".

К слову, с начала проекта в регионе проведено более 500 экологических мероприятий с участием около 600 тысяч человек, высажено более 30 тыс. саженцев.