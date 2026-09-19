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События

Токаев принял участие в акции "Таза Қазақстан"

Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 13:24 Фото: Акорда
19 сентября 2026 года Касым-Жомарт Токаев принял участие в республиканской экологической акции "Таза Қазақстан", сообщает Zakon.kz.

В рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" глава государства совместно с представителями молодежи и экоактивистами участвовал в посадке деревьев на территории Президентского парка, рассказали в Акорде.

Ранее Токаев предложил объединить технологии Кореи и ресурсы Казахстана.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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