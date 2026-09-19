Токаев принял участие в акции "Таза Қазақстан"

19 сентября 2026 года Касым-Жомарт Токаев принял участие в республиканской экологической акции "Таза Қазақстан", сообщает Zakon.kz.

В рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" глава государства совместно с представителями молодежи и экоактивистами участвовал в посадке деревьев на территории Президентского парка, рассказали в Акорде.