Токаев принял участие в акции "Таза Қазақстан"
Фото: Акорда
19 сентября 2026 года Касым-Жомарт Токаев принял участие в республиканской экологической акции "Таза Қазақстан", сообщает Zakon.kz.
В рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" глава государства совместно с представителями молодежи и экоактивистами участвовал в посадке деревьев на территории Президентского парка, рассказали в Акорде.
Ранее Токаев предложил объединить технологии Кореи и ресурсы Казахстана.
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