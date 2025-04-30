"Любите Родину! Она у нас одна!" – ветеран ВОВ Григораш

Василия Григораша призвали в ряды Красной армии в 17 лет. Из родного села он в холодном эшелоне отправился на Дальний Восток учиться военному делу. Полученные знания очень пригодились в боях, когда ценой малейшей ошибки могла стать жизнь, передает Zakon.kz.

Юность

Как многие дети военных лет, Василий Григораш повзрослел очень рано. В 1941 году он был еще школьником, жил в небольшом алтайском селе Бурлинка. Отца большого семейства репрессировали в 1937 году, и матери с детьми приходилось нелегко. А тут страшная весть о начале войны. Двух старших братьев призвали на службу, а восьмиклассник Василий приступил к работе учетчиком, заправлял тракторы. В ноябре 1943 года, когда ему было всего 17 лет, повестка из Славгородского РВК пришла и на его имя.

Сегодня Василий Иванович вспоминает, как ехали в военных эшелонах в далекую Читу. Там располагались части 6-й армии Дальневосточного фронта, созданного для противодействия японским милитаристам.

Фото из семейного архива ветерана

"Холодно было и голодно. А впереди неизвестность. Что ждет нас, молодых, увидим ли родных? Я очень волновался за маму и сестричек", – говорит ветеран.

По приезде на станцию Антипиха новобранцам пришлось самим обустраивать свой нехитрый быт: рыть землянки, сооружать самодельные печи. С питанием тоже было сложно, но командиры объясняли, что сейчас приоритет снабжения у Западного фронта, где идут жесткие бои за Родину. Осознание причастности к общему делу помогало пережить трудности ежедневных боевых учений. А Василий Григораш привык учиться на "отлично". В будущем полученные навыки и приобретенная выносливость помогли ему и его боевым товарищам вынести тяготы нелегкого Маньчжурского похода против мощной Квантунской армии Японии.

Военные будни

Присягу рядовой Григораш принял 26 апреля 1944 года в 1034-ом стрелковом полку, был прикреплен к воинской части №18046. Оттуда же был уволен в запас только в 1950 году.

Но до этого момента было еще далеко. Находящиеся на Дальнем Востоке солдаты с жадностью прослушивали сводки о продвижении Красной Армии, гнавшей фашистов все дальше на Запад. Василий Григораш завел карту, на которой отмечал освобожденные города. 9 мая 1945 года им в торжественной обстановке объявили, что фашистская Германия пала.

В начале августа 1945 года Советский Союз, выполняя условие заключенного с союзниками Ялтинского соглашения, объявил войну Японии и начал стремительное наступление в Маньчжурии. В нем довелось участвовать красноармейцу Василию Григорашу, на фронте он был заряжающим в составе артиллерийского расчета.

По его словам, за месяц операции он познал всю жестокость войны, много раз видел, как погибают его товарищи, с каким фанатизмом защищались и убивали себя не желавшие сдаваться в плен "камикадзе". Особо тяжелыми были бои под Хайларом, где неприятель соорудил серьезные укрепления – трехэтажные доты, взять которые можно было только с большими потерями.

К счастью, Василия Григораша вражеская пуля ни разу не настигла, но ему самому приходилось участвовать в спасении раненых бойцов, которых выносили с поля боя. За проявленные отвагу, смелость и смекалку 23 августа 1945 года ему была вынесена благодарность от лица главнокомандующего Сталина.

Фото из семейного архива ветерана

Нет ничего дороже мира

Капитуляцию Японии и окончание Второй мировой войны в сентябре 1945 года он встретил под Харбином. Его часть снова вернулась под Читу, где Василий пробыл до октября 1950 года. За все время ему удалось вырваться в отпуск на 10 дней, которые он провел дома. На службе он неоднократно повышал свою квалификацию, демобилизовавшись в звании старшего сержанта и имея военную специальность "Артиллерист противотанковой артиллерии, командир орудия".

Получил медали "За победу над Японией" и "XXX лет Советской армии и флота". Сегодня эти и другие награды, да еще старые фотографии в доме Василия Ивановича напоминают о пережитом. Сам он, уволившись в запас, словно решил вычеркнуть из жизни все, что связано с военной службой. Выбрал для проживания Павлодар, где уже устроился один из его братьев, создал семью.

В 1951 году пришел в местное депо, устроился кочегаром паровоза. Но склад ума и любознательность повели его дальше по этому пути. Он окончил вечернюю школу, получив, наконец, аттестат о среднем образовании, отучился в Карагандинской дорожно-технической школе на машиниста тепловоза. Стал помощником машиниста, позже – машинистом, и работал на одном и том же месте вплоть до выхода на пенсию. Управлял товарными и пассажирскими составами. Заслужил глубокое уважение своих коллег. 99-летний ветеран сегодня остался единственным из многочисленных участников Великой Отечественной войны, работавших когда-то в павлодарском депо.

Встретившись с журналистом Zakon.kz, Василий Григораш оставил важное послание потомкам: "Любите Родину, она у нас одна…".

Родные говорят, что их отец, дедушка, а теперь и прадедушка – спокойный, самостоятельный и миролюбивый. Но всегда мог собрать волю в кулак и достойно пройти любые испытания. А их на его долю выпало немало.