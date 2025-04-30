"Жениться не напасть": 99-летний ветеран из Семея не теряет оптимизма

Иван Шевцов родился в 1926 году в селе Антоновка Алтайского края. Был призван на фронт в ряды Красной армии местным военкоматом. К сожалению, подробных данных о боевой жизни ветерана в воинских частях Семея нет. Историю ветерана корреспондент Zakon.kz узнал из первых уст.

В 2026 году ветеран войны Иван Романович Шевцов, который проживает в Семее, отметит свой 100-летний юбилей. За вклад в Победу он награжден орденами Отечественной войны II степени и "Красной Звезды". Сейчас он живет в небольшой квартире и часто вспоминает свою жизнь до и после тех роковых времен. Иван Романович всегда остается настоящим патриотом и подает пример своей активной гражданской позицией молодому поколению.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Будучи еще совсем маленьким, он познал, что такое тяжелый труд. Всю работу тогда приходилось выполнять вручную, и никто не делал поблажек на возраст.

"Я с лошадьми работал. Техники никакой не было. В шесть лет я уже скакал верхом и косил сено. А верхом почему? Когда хлеб жать, надо обязательно управлять лошадью. Вот сейчас многие молодые жалуются, что тяжело и много работы. А мы вязали эти снопы своими руками. Вот где было тяжело. Целый день бегом", – вспоминает наш собеседник.

Отцу Ивана Романовича тоже довелось побывать на войне – его забрали на фронт во время Первой мировой. Там он попал в плен, откуда позже вернулся к семье. Воспоминаниями об этом с детьми делилась мать.

"В 1914 году тоже война была, отца забрали, в семье уже трое ребятишек было. Но я еще не родился. Мой отец подходит к офицеру с лопатой и спрашивает: "Господин офицер, а с чем я буду воевать?". А те прямо отвечали: "Лопата есть? С лопатой добудешь себе ружье!". Отец рассказывал маме, а мама нам. Как-то раз только выкопали траншею, и ночью подошел неприятель: "Руки вверх!". Солдаты руки вверх подняли, оружие бросили. Их и угнали на сторону врага. Супостаты корыто свеклы наварят, тем и кормили, как свиней. Отец злой был на них. Хотел броситься на решетку, чтобы пристрелили. Но ребята сказали, чтобы потерпел: вот-вот должны выпустить. И действительно, вышел приказ, по которому объявили, чтобы всех пленных отпустили, и мой отец тоже пришел домой", − рассказал ветеран.

Сам же Иван Романович попал на фронт в 18 лет. В годы войны он участвовал в ожесточенных сражениях за освобождение ряда стран Европы.

В те нелегкие времена ему помогало его трудолюбие. Будучи офицером, он самостоятельно чинил плуг местным жителям. Ветеран вспоминает, что тут ему пригодились навыки кузнеца, которые он приобрел еще в 14 лет. А вот местные очень сильно удивлялись его умению.

Что касается военных действий, тут он вспоминает, что ходить в штыковую атаку не приходилось. Бои велись с помощью техники. Однажды снаряд, сброшенный с вражеского самолета, пролетел в нескольких метрах, когда Иван Романович сидел за пулеметом, из-за чего его оглушило.

"Меня часто спрашивают: "Иван Романович, а в штыковую ты ходил?". Когда нас привезли, во взводе всего 16 человек нас было. Какое наступление? И у фашистов так же. Они бомбить-то бомбили. Но они тоже уже ослабли", – делится Иван Шевцов.

Вспоминает он и тот момент, когда Красная армия окрепла и воспрянула духом. У ветерана особенно запечатлелись в памяти слова одного из маршалов – дважды Героя Советского Союза Павла Рыбалко.

"Приехал маршал Рыбалко, он выступил просто, и я запомнил эти слова: "Солдаты, сержанты, офицеры! Нам сейчас нечего бояться фашистов. Пусть они нас боятся! Мы их погоним, как бешеных собак, догоним до Берлина и Берлин возьмем!", − приводит ветеран слова маршала.

Навсегда запомнил он и тот момент, когда встречали долгожданную Победу. "Я уже в училище был. Рижское военно-пехотное училище в Стерлитамаке. Нас вели в столовую на обед. И вдруг объявление по всему городу. И все как начали пилотки бросать, шли уже не строем. Вот так мы узнали, что война закончилась", – с улыбкой делится собеседник.

На просьбу напутствовать молодое поколение Иван Романович со знанием дела заявил, что сейчас им живется проще. А еще посетовал, что молодые люди теперь мало читают.

"Молодежь сейчас живет куда лучше. Я в маминой кофте ходил до седьмого класса… Я с молодежью много говорил насчет патриотизма. А вы знаете, что такое патриотизм? Нас с детства воспитывали: "Будь готов к труду и обороне". А я букву "р" не выговаривал и все равно с выражением, громко выговаривал: "Будь готов к тьюду и обоёне!". Вот так нас воспитывали. Я считаю себя патриотом Казахстана. И так прямо и говорю: "Казахстан – моя вторая Родина". Желаю, чтобы не было войны!", – высказался он.

Накануне юбилея Великой Победы поздравить ветерана пришли представители Абайского гарнизона регионального командования "Восток".

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Главнокомандующий войсками полковник Женис Маралов лично вручил ветерану благодарственное письмо и подарки, с пожеланиями крепкого здоровья, сил и оптимизма.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Военнослужащие с юмором подметили, что слышали о том, что Иван Романович собирается жениться.

"Жениться не напасть, лишь бы женившись, не пропасть!" – отшутился ветеран.

Иван Шевцов сейчас живет один. У него есть племянники, которые находятся в России и в Усть-Каменогорске. Они периодически навещают родственника. За ветераном ухаживает социальный работник из центра оказания специальных соцуслуг, посещает его пять раз в неделю, помогая с приготовлением еды, уборкой квартиры и получением лекарств.

Несмотря на свой солидный возраст, Иван Романович ведет активную жизнь, старается не сидеть на месте, самостоятельно ходит и остается оптимистом. После войны он работал начальником участка на предприятии "Казэлектромонтаж". И теперь профессиональным взглядом замечает недочеты в работе городских электромонтажных служб. Да и в целом обращает внимание на все проблемы города и старается сообщать об этом местным властям. К слову, он давно ждет встречи с акимом, чтобы поделиться с ним наблюдениями.

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