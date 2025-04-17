"Хочу встретить 9 Мая": ветерану из Кызылординской области исполнился 101 год

В Кызылординской области остались два ветерана Великой Отечественной войны. Один из них – Тлеуберген Тобабергенулы из поселка Айтеке би Казалинского района. Ему 101 год. На службу в Красную армию его призвали в 1942 году, а вернулся он в родные края через 5 лет, передает Zakon.kz.

Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Казалинского района Тлеуберген Тобабергенулы родился в 1924 году в колхозе Жамбыл Казалинского района Кызылординской области. Он был старшим среди 4 братьев, родители его трудились в колхозе. Когда ребенок подрос, его определили в школу, в которой он проучился 7 лет.

Когда началась Великая Отечественная война, ему было 17, и он с нетерпением ждал своего совершеннолетия, чтобы отправиться воевать за Родину. И этот день настал – 1 января 1942 года из Казалинского района был сформирован эшелон из 370 юношей. Вначале их отправили в город Чирчик для военной подготовки. Времени было мало: нужны были свежие силы на фронтах. Тогда его отправили воевать под Москву в составе 150-го артиллерийского стрелкового полка.

В 1943 году молодого солдата перевели в 291-й стрелковый полк. Позже он служил в составе 28-й автоматной роты 158-го гвардейского полка под командованием маршала Георгия Жукова. Солдат из Казалинска освобождал вместе с однополчанами Кёнигсберг, города и деревни Белоруссии, Польши, Чехословакии, дошел до Берлина. В этом городе он встретил День Победы. За свои заслуги перед Родиной фронтовик был награжден орденом Великой Отечественной войны I степени, медалями "За освобождение Берлина", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", медалью Жукова и другими.

"Отец на войне был ранен дважды. В конце 1943 года после ранения попал в госпиталь в Тбилиси. Там он пролежал несколько месяцев. В это время на него домой пришла похоронка. В августе 1944 года он вновь вернулся в строй. Домой в родные края он пришел в 1947 году, так как после окончания войны еще служил, охранял пленных фашистов. Здесь, в родных краях, он приступил к мирной жизни. Создал семью, пошел работать на железную дорогу. Воспитал 7 детей, у него 31 внук и 16 правнуков. Конечно, годы взяли свое, и он часто болеет. Но до 90 лет он сам ухаживал за нашим садом. Двери отцовского дома всегда открыты, приходит много родственников, чтобы повидаться с аксакалом и попросить его благословения. Волонтеры приходят из местных школ, помогают по хозяйству и саду", – рассказывает дочь ветерана Марал Тузбаева.

Фото из семейного архива ветерана

Как рассказывает дочь ветерана Великой Отечественной войны, к ее отцу в районе всегда относятся с почтением. В 2024 году аким области вручил ему ключи от трехкомнатной квартиры в районном центре. Часто домой приходят медики, проверяют, как здоровье у ветерана. Не оставляет без внимания и молодежь, часто заходят активисты и помогают убрать двор, проводят субботники.

"В жизни было много всего. И война, и голод, и сытые, полные тепла и надежды на светлое будущее годы. Была и разруха, и дом – полная чаша. Это жизнь. На долю выпало немало испытаний, но наше поколение все это преодолело. Сейчас главное – мир, чтобы не воевали люди, не слышали выстрелов дети и не теряли своих отцов, а женщины – сыновей и мужей. Вот это мое самое большое желание! Еще хочу встретить 9 Мая, почтить память своих боевых товарищей", – говорит ветеран Тлеуберген Тобабергенулы.

В годы Великой Отечественной войны из Кзыл-Ординской области (в настоящее время Кызылординская область. – Прим. ред.) на фронт ушли более 150 тысяч человек. 22 из них стали Героями Советского Союза. Регион стал убежищем для тысяч эвакуированных граждан из разных городов Советского Союза. Сюда перевезли детские дома, эвакогоспитали, многие учебные заведения, медицинские учреждения, заводы, фабрики. В небольшом городе все делалось для победы.

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