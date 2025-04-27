В Астане временно изменено движение ряда автобусных маршрутов

В столице Казахстана временно изменена схема движения автобусных маршрутов №№ 5, 5А, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 22, 22А, 23, 28, 31, 33, 40, 48, 55А, 60, 72, 73 и 505, сообщает Zakon.kz.

Также в транспортной компании CTS уточнили, что автобусы маршрутов №№ 30, 60 и 73 временно не осуществляют посадку и высадку пассажиров на остановочном пункте "Ескекші арнасы" на улице Александра Пушкина.

Ранее сообщалось, что маршруты № 15, 15А, 26, 35, 54, 60, 314 временно не будут высаживать пассажиров на остановочном пункте "ЖК "Арнау".

