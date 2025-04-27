#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
515.03
584.82
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
515.03
584.82
6.24
Общество

В Астане временно изменено движение ряда автобусных маршрутов

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 21:13 Фото: Zakon.kz
В столице Казахстана временно изменена схема движения автобусных маршрутов №№ 5, 5А, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 22, 22А, 23, 28, 31, 33, 40, 48, 55А, 60, 72, 73 и 505, сообщает Zakon.kz.

Также в транспортной компании CTS уточнили, что автобусы маршрутов №№ 30, 60 и 73 временно не осуществляют посадку и высадку пассажиров на остановочном пункте "Ескекші арнасы" на улице Александра Пушкина.

Ранее сообщалось, что маршруты № 15, 15А, 26, 35, 54, 60, 314 временно не будут высаживать пассажиров на остановочном пункте "ЖК "Арнау".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 28 по 30 апреля
Общество
18:00, Сегодня
Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 28 по 30 апреля
Агентство "Хабар" и ТОО "Астана Тазалық" приняли участие в акции "Таза Қазақстан"
Общество
17:14, Сегодня
Агентство "Хабар" и ТОО "Астана Тазалық" приняли участие в акции "Таза Қазақстан"
Дожди и грозы обещают синоптики казахстанцам 28 апреля
Общество
16:46, Сегодня
Дожди и грозы обещают синоптики казахстанцам 28 апреля
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: