В Астане временно изменили некоторые автобусные маршруты
Фото: автопарк №1
До завершения ремонтных работ в столице временно изменены схемы движения маршрутов № 5, 5А, 6, 39, сообщает Zakon.kz.
City Transportation Systems опубликовала картинку с изменениями маршрута каждого автобуса.
В компании попросили заранее планировать свой маршрут.
8 декабря Токаев встретился с акимом Астаны и дал ряд поручений по развитию столицы.
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