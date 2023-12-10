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В Астане временно изменили некоторые автобусные маршруты

автобус Фото: автопарк №1
До завершения ремонтных работ в столице временно изменены схемы движения маршрутов № 5, 5А, 6, 39, сообщает Zakon.kz.

City Transportation Systems опубликовала картинку с изменениями маршрута каждого автобуса.

В компании попросили заранее планировать свой маршрут.

8 декабря Токаев встретился с акимом Астаны и дал ряд поручений по развитию столицы.

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