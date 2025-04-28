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Общество

"25 лет назад": спасатели Актау предотвратили взрыв на производстве

Актау, город Актау, Каспийское море, Каспий, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 06:58 Фото: unsplash
Бывший руководитель Управления по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Кажимурат Хайрушев рассказал, что более 25 лет назад Актау находился на грани мощного взрыва, который мог стереть город с лица земли, сообщает Zakon.kz.

Кажимурат Хайрушев рассказал редакции Lada.kz о чрезвычайном происшествии, которое стало одним из самых серьезных за время его службы.

Фото: Lada.kz

В официальных документах, предоставленных Кажимуратом Хайрушевым, говорится, что несколько лет назад на химическом горно-металлургическом заводе, принадлежавшем ОАО "АК КАСКОР", хранилось 17 бочек с 11 тоннами опасного жидкого фтористого водорода. В случае их разгерметизации последствия могли бы быть катастрофическими – все в радиусе 20 км могло быть уничтожено.

"Фтористый водород – это сильнодействующее ядовитое и взрывоопасное химическое вещество. На тот момент оно требовало срочной утилизации, поскольку с повышением температуры воздуха могла произойти разгерметизация тары, что привело бы к чрезвычайной ситуации с непредсказуемыми последствиями", – рассказал Кажимурат Хайрушев.

Спасатели приняли решение ликвидировать проблему прямо на территории завода: они заполнили большой бетонный бассейн раствором воды и кальцинированной соды. В этот раствор помещали бочки с опасным веществом, и при вскрытии емкостей раствор нейтрализовал фтористый водород.

Благодаря слаженной и профессиональной работе спасателей удалось предотвратить трагедию.

Ранее пункты эвакуации подготовили в СКО на случай ухудшения паводковой ситуации.

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Аксинья Титова
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