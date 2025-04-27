Пункты эвакуации подготовили в СКО на случай ухудшения паводковой ситуации

В Северо-Казахстанской области продолжаются активные противопаводковые мероприятия. В связи с повышением уровня в реке Есиль ситуация остается напряженной в четырех селах региона, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МЧС РК рассказали, что для предотвращения угрозы подтопления домов в селах Тепличное, Заречное, Ольшанка и Большая Малышка Кызылжарского района СКО на реке Есиль продолжают укреплять защитный вал.

"Всего задействовано 1087 человек, 126 единиц техники МЧС, Департамента полиции, местных исполнительных органов и воинских частей МЧС. За сутки заготовлено и уложено 4000 мешков, а всего – 110 980 штук", – сообщили в министерстве.

Также в селе Заречное продолжают откачивать воду. За сутки уже откачали 1500 кубических метров, а в целом – 79 200 куб. м.

Помимо того, проводятся работы по мониторингу противопаводковой ситуации в селах Вагулино и Соколовка.

Подготовлены эвакуационные пункты. Ситуация под контролем.

Ранее аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов прокомментировал ситуацию с паводками в регионе. По его словам, в селе Тепличное укрепляют защитный вал. Работы идут в круглосуточном режиме уже три дня.