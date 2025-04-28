"25 лет назад": спасатели Актау спасли город от взрыва

Бывший руководитель управления по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Кажимурат Хайрушев рассказал, что более 25 лет назад Актау находился на грани мощного взрыва, который мог стереть город с лица земли, сообщает Zakon.kz.

Кажимурат Хайрушев рассказал редакции Lada.kz о чрезвычайном происшествии, которое стало одним из самых серьезных за время его службы.

Фото: Lada.kz

В официальных документах, предоставленных Кажимуратом Хайрушевым, говорится, что несколько лет назад на химическом горно-металлургическом заводе, принадлежавшем ОАО "АК КАСКОР", хранилось 17 бочек с 11 тоннами опасного жидкого фтористого водорода. В случае их разгерметизации последствия могли бы быть катастрофическими – все в радиусе 20 км могло быть уничтожено.

"Фтористый водород – это сильнодействующее ядовитое и взрывоопасное химическое вещество. На тот момент оно требовало срочной утилизации, поскольку с повышением температуры воздуха могла произойти разгерметизация тары, что привело бы к чрезвычайной ситуации с непредсказуемыми последствиями", – рассказал Кажимурат Хайрушев.

Спасатели приняли решение ликвидировать проблему прямо на территории завода: они заполнили большой бетонный бассейн раствором воды и кальцинированной соды. В этот раствор помещали бочки с опасным веществом, и при вскрытии емкостей раствор нейтрализовал фтористый водород.

За все время работы Хайрушева было два случая, когда Актау находился на грани катастрофы. И ни в одном из этих случаев жители даже не подозревали об угрозе. Благодаря слаженной и профессиональной работе спасателей удалось предотвратить трагедии.

Ранее пункты эвакуации подготовили в СКО на случай ухудшения паводковой ситуации.