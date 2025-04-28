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Общество

Важно быть внимательным: МВД обратилось к казахстанцам из-за детей

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 16:45 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Министерстве внутренних дел Казахстана сегодня, 28 апреля 2025 года, рассказали, что нужно знать родителям и детям касаемо дорожной безопасности, сообщает Zakon.kz.

В обращении ведомства отмечается, что дорога – не место для игр и не прощает невнимательности.

"Даже короткий путь до школы может быть опасным, если не соблюдать Правила дорожного движения. Чтобы уберечь ребенка от несчастного случая, важно с раннего возраста формировать у него привычку безопасного поведения на улице".Пресс-служба МВД РК

Что должны помнить родители:

  • Личный пример важнее слов. Дети копируют поведение взрослых. Переходите дорогу только на зеленый свет и в положенном месте.
  • Объясняйте правила регулярно. Повторение – залог запоминания. Рассказывайте, зачем нужен пешеходный переход, как работает светофор, что такое "слепая зона" у автомобиля.
  • Не разрешайте носить наушники или смотреть в телефон на дороге. Это снижает внимание и может привести к опасной ситуации.
"Самое лучшее обучение – это внимание и забота. Начните с простого – разговаривайте с ребенком, ходите вместе и объясняйте каждую ситуацию. Тогда безопасное поведение на дороге станет для него привычкой", – отметили полицейские.

Что должен знать ребенок:

  • Переходить дорогу можно только на зеленый свет и только по пешеходному переходу.
  • Играть на дороге или рядом с проезжей частью строго запрещено.
  • Если мяч или игрушка укатилась на дорогу – позвать взрослого, не выбегать самому.
  • Важно быть внимательным даже во дворе – автомобили могут выезжать из гаражей или парковок неожиданно.

24 апреля 2025 года полицейские со всего Казахстана выступили с важным обращением.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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