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Общество

Полицейские со всего Казахстана выступили с важным обращением

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 11:13 Фото: Zakon.kz
К участникам дорожного движения обратилась пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД). 24 апреля 2025 года казахстанцам напомнили, что все граждане являются участниками дорожного движения. Поэтому, соблюдение безопасности на дороге – общая ответственность, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, с 19 апреля 2025 года по стране проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога". С начала мероприятия уже предотвращено около 30 тысяч правонарушений на дороге.

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"Дорога не прощает ошибок. Уже в первые дни мероприятия произошли дорожно-транспортные происшествия с человеческими жертвами – это невосполнимая утрата. Каждый превышенный лимит скорости и каждое упущенное мгновение могут стоить жизни. Поэтому как водители, так и пешеходы должны быть внимательными и ответственными!"Пресс-служба МВД РК

В МВД уверены, что если каждый казахстанец будет внимателен за рулем, на пешеходном переходе и тротуаре, дороги страны станут действительно безопасными.

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"Впереди праздничные и выходные дни. Уделите внимание своим близким, проводите время безопасно и с пользой! Обучайте своих детей безопасному поведению на дороге. Будьте примером для подражания!"Пресс-служба МВД РК

Днем ранее, 23 апреля, мы сообщали, что МВД для профилактики дорожно-транспортных происшествий (ДТП) внедряет новый подход. К этому специалисты пришли после анализа всех автодорог и определили наиболее аварийно-опасные участки.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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