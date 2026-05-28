К казахстанцам перед летними каникулами обратилось МВД

Сегодня, 28 мая 2026 года, в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана сделали важное обращение к гражданам перед летними каникулами детей, сообщает Zakon.kz.

Как отметила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Актоты Боранова, в преддверии летних каникул на территории страны с 18 по 25 мая проведена республиканская акция "Внимание – дети!".

Цель – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Спикер уточнила, что в рамках акции к проводимой работе были привлечены более 2 тыс. организаций и учреждений, в том числе порядка 500 неправительственных организаций.

"Особое внимание уделено вопросам безопасности перевозки детей. Совместно с органами транспортного контроля проверено более 3 тыс. школьных автобусов. По итогам проверок выявлено порядка 400 технически неисправных транспортных средств, выдано более 200 предписаний на устранение выявленных нарушений". Актоты Боранова

Также, как рассказала представитель МВД, совместно с отрядами ЮИД проведено около тысячи профилактических и агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на повышение культуры безопасного поведения на дорогах.

"Полиция призывает всех участников дорожного движения, а также родителей быть предельно внимательными в период летних каникул. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас. Берегите детей и соблюдайте правила дорожного движения!" Актоты Боранова

26 мая 2026 года министр внутренних дел Ержан Саденов заявил, что полиция Казахстана будет жестче следить за передвижениями детей летними ночами.