#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
477.48
555.83
6.65
Общество

К казахстанцам перед летними каникулами обратилось МВД

МВД РК, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 09:29 Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
Сегодня, 28 мая 2026 года, в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана сделали важное обращение к гражданам перед летними каникулами детей, сообщает Zakon.kz.

Как отметила старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Актоты Боранова, в преддверии летних каникул на территории страны с 18 по 25 мая проведена республиканская акция "Внимание – дети!".

Цель – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Спикер уточнила, что в рамках акции к проводимой работе были привлечены более 2 тыс. организаций и учреждений, в том числе порядка 500 неправительственных организаций.

"Особое внимание уделено вопросам безопасности перевозки детей. Совместно с органами транспортного контроля проверено более 3 тыс. школьных автобусов. По итогам проверок выявлено порядка 400 технически неисправных транспортных средств, выдано более 200 предписаний на устранение выявленных нарушений".Актоты Боранова

Также, как рассказала представитель МВД, совместно с отрядами ЮИД проведено около тысячи профилактических и агитационно-пропагандистских мероприятий, направленных на повышение культуры безопасного поведения на дорогах.

"Полиция призывает всех участников дорожного движения, а также родителей быть предельно внимательными в период летних каникул. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас. Берегите детей и соблюдайте правила дорожного движения!"Актоты Боранова

26 мая 2026 года министр внутренних дел Ержан Саденов заявил, что полиция Казахстана будет жестче следить за передвижениями детей летними ночами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Министерство просвещения РК, МП РК, Министерство науки и высшего образования РК, МНВО РК
09:37, Сегодня
Минпросвещения проверит свои подразделения на коррупционные риски
Астана, Астана зимой, виды города Астаны, зима в Астане, зимой в Астане, зимняя Астана, заморозки в Астане, мороз в Астане, снег в Астане, похолодание в Астане, снегопад в Астане
18:21, 12 января 2026
"Не спешите": к казахстанцам с важным призывом обратилось МВД
Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома
13:24, 27 марта 2026
МВД обратилось к казахстанцам с важным предупреждением касательно оформления жилья
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Лукас рассказал о конфликте с Кызайбай
09:50, Сегодня
Лукас рассказала о конфликте с Кызайбай и вынужденном уходе из сборной РК по боксу
Бибисара Асаубаева
09:35, Сегодня
Бибисара Асаубаева проиграла в третьем туре Norway Chess 2026, но продолжает лидировать
Григорий Бабаян прокомментировал итоговый результат матча против &quot;Алтаем&quot; в КПЛ
09:28, Сегодня
Григорий Бабаян прокомментировал итоговый результат матча против "Алтаем" в КПЛ
Юлия Стародубцева
09:03, Сегодня
"Сенсация турнира": The Tennis Letter о провале Рыбакиной на "Ролан Гаррос"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: