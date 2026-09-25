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События

Судьбу солдата из Казахстана, погибшего под Смоленском, установили спустя 85 лет

солдаты ВОВ из Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 11:53 Фото: Поисковое движение России
Спустя 85 лет удалось установить судьбу казахстанского солдата Абу Буктыбаева, погибшего под Смоленском во время Великой Отечественной войны, сообщает Zakon.kz.

Это удалось сделать благодаря усилиям активистов "Поискового движения России" и казахстанского общественного объединения "Atamnyn Amanaty".

табличка с места захоронения солдат ВОВ, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 11:53

Фото: Поисковое движение России

Во время поисковых работ в Смоленской области обнаружили табличку с именами трех захороненных вместе артиллеристов. Одно из имен, предположительно, принадлежало Абу Буктыбаеву. Участник поискового отряда обратился в "Atamnyn Amanaty" с этой информацией. После ее публикации в социальных сетях в начале сентября 2026 года на связь с поисковиками вышел племянник солдата Марат, что помогло уточнить имя и восстановить судьбу фронтовика.

"Буктыбаев Абу родился в 1918 году, был уроженцем станции Шонгай Ординского района Западно-Казахстанской области. В августе 1941 года Абу Буктыбаев был призван в Красную армию. 18 августа 1942 года он погиб под Смоленском. Его средний брат, Абилькаир, погиб в Германии в апреле 1945 года, младший, Кайыргали, вернулся домой. По словам его сына Марата, Кайыргали до последних лет искал сведения об Абу, надеясь однажды узнать, где покоится его брат", – рассказали в Поисковом движении России.

Сейчас поисковики продолжают работу, чтобы установить точное место захоронения солдата. Спустя 85 лет семья получила ответ на вопрос, который десятилетиями оставался без ответа.

"Если поисковикам удастся установить точное место захоронения Абу Буктыбаева, племянник Марат намерен отправиться туда – привезти горсть земли с его Родины и совершить поминальную молитву", – добавили в движении.

Дайверы ранее на дне Ладожского озера в России обнаружили колонну из четырех автомобилей, затонувших вместе с "ладожским Титаником" в начале Великой Отечественной войны. На глубине 30 метров нашли две груженые полуторки ГАЗ-АА, первый советский лимузин ЗИС-101 и американское авто Graham с хромированными дисками и спидометром до 200 км/ч.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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