Выявлены риски в ценообразовании Яндекс Такси: какие изменения ждут казахстанцев

Агентством по защите и развитию конкуренции совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и привлечением компетентных специалистов проведен аудит эффективности алгоритмического ценообразования Яндекс Такси, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного 29 апреля 2025 года релиза следует, что обязанность пройти аудит была возложена на Яндекс Такси в рамках антимонопольного комплаенса. В частности, изучена архитектура системы, базовая и динамическая составляющая ценообразования, в том числе отдельно в районе аэропортов и удаленных от центра города районов, также изучены операционные процессы.

"По первичным итогам аудита выявлены риски в системе, влияющие на ценообразование, отдельные риски устранены, по другим Яндекс приняты обязательства по их устранению. Так, на основании уведомления агентства изменены правила программы лояльности пользователей (программа Яндекс+), вследствие чего Яндекс полностью взял на себя все расходы по данной программе (предоставляемые клиентам скидки)". Пресс-служба АЗРК

По данным агентства, в действующий комплаенс Яндекс внесены изменения, обязывающие Яндекс исполнить следующий комплекс мер:

информировать за 3 дня агентство о повышении тарифов на перевозку такси и базовой стоимости поездок;

в недельный срок устранить отнесение некоторых жилых зон в районе аэропорта к тарифной зоне аэропорта;

продолжить не взимать комиссию с части стоимости поездки, превышающей двукратную базовую стоимость (способствует повышению дохода водителей);

не повышать комиссию в каждом городе присутствия в самом массовом тарифе "Эконом" чаще одного раза в два года (данный тариф наиболее востребованный);

ввести ограничение на повышение тарифа более чем в 3 раза в условиях максимального спроса на услуги такси, например, в непогоду или праздничные дни – таких поездок должно быть не более 5% поездок в квартал в каждом городе работы сервиса (данный пункт детализирован);

изменить отображение компонента тарифа, связанного с оплатой поездок по менее заселенным зонам с меньшим количеством заказов;

не позднее 30 июня 2025 года добавить в пользовательское приложение детализацию цены поездки;

повысить качество работы технической поддержки, в частности, оптимизировать алгоритм обработки пользовательских обращений.

"Помимо вышеуказанных мер, Яндекс Такси повысит информирование пользователей о ситуации со спросом на такси. В частности, во время сверхвысокого спроса в тарифе "Эконом" будет в тестовом режиме добавлена виртуальная очередь. Это позволит пользователям узнать, сколько человек уже ждут машину, и сделать выбор: встать в очередь и ждать выполнения заказа, выбрать другой тариф, где спрос меньше, или уехать на общественном транспорте". Пресс-служба АЗРК

Выполнение Яндекс Такси обязательств в рамках антимонопольного комплаенса находится на контроле специальной мониторинговой группы при агентстве. В его состав входят эксперты (представители инициативных групп, министерств транспорта, труда и социальной защиты населения, юстиции, цифрового развития и инноваций, а также ассоциации таксопарков) профессиональных сообществ.

"В адрес правительства направлены предложения по ускорению принятия законодательных поправок касательно упрощения налоговой отчетности для водителей ИП на специальный налоговый режим. Данные изменения будут способствовать повышению дохода водителей такси". Пресс-служба АЗРК

17 марта 2025 года стало известно, что в Казахстане предлагают установить предельные тарифы для сервисов такси.