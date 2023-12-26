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Яндекс "переехал" в Казахстан

Яндекс "переехал" в Казахстан Фото: flickr
Яндекс завершил перенос серверов yandex.kz в Казахстан. Об этом 26 декабря 2023 года рассказали в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК, сообщает Zakon.kz.

Работы велись с августа этого года по плану, согласованному с Минцифры Казахстана.

"Теперь yandex.kz будет работать на серверах, которые находятся внутри страны", – говорится в сообщении.

Как все это происходило?

По данным МЦРИАП, команда Яндекс Казахстана привезла в страну необходимое оборудование и ввела его в эксплуатацию.

"Затем проводилось нагрузочное тестирование и после его успешного окончания портал yandex.kz полностью перевели на местные серверы", – рассказали в Минцифры Казахстана.

Как отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, Яндекс Казахстан планомерно работает над укреплением национальных ресурсов и локализует свои сервисы для казахстанцев.

"Перенос серверов на территорию страны – важный шаг. Он означает, что данные наших пользователей будут обрабатываться в Казахстане. Министерство уделяет большое внимание безопасности данных наших граждан".Багдат Мусин

15 декабря 2023 года стало известно, что Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана завершило антимонопольное расследование в отношении "Яндекс.Такси". Подробности здесь.

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