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Участок одной из улиц Астаны закроют на четыре месяца: что ждет водителей

Астана, ограничение, ремонт, автодорога, знаки, лето, объезд, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 10:05 Фото: gov.kz
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны выступило с важным заявлением к участникам дорожного движения. Согласно информации, участок улицы Ж. Молдагалиева в столице закроют на ремонт до конца лета, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным управления, в рамках реализации проекта "Строительство ул. Ж. Молдагалиева на участке от ул. Е-41 до ул. Е-32 (Айтеке би)" в Астане начинаются работы по строительству улицы Ж. Молдагалиева.

Поэтому:

"С 29 апреля до 30 августа 2025 года будет полностью перекрыто движение по вышеуказанному участку. При этом движение будет организовано по альтернативным улицам и внутриквартальным проездам".

Также в обращении водителей и пешеходов попросили заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

"Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели. Просим с пониманием отнестись к данным изменениям".Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны

Несколько дней назад жителей Астаны предупредили о временных переносах пяти автобусных остановок.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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