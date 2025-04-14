На 10 дней закроют еще одну дорогу в Астане
Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны предупредили, что по улице Жанаконыс 10 дней будет идти средний ремонт, сообщает Zakon.kz.
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.
"С 15 по 25 апреля проезд будет частично перекрыт на участке от улицы Бабатайулы до проспекта А. Кенжина. Движение транспорта будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", – говорится в сообщении управления.
Ранее сообщалось, что на крупной транспортной развязке Астаны ограничат движение из-за строительства LRT.
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