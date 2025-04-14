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События

На 10 дней закроют еще одну дорогу в Астане

дорогу закроют в Астане из-за ремонта, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 18:46 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны предупредили, что по улице Жанаконыс 10 дней будет идти средний ремонт, сообщает Zakon.kz.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

"С 15 по 25 апреля проезд будет частично перекрыт на участке от улицы Бабатайулы до проспекта А. Кенжина. Движение транспорта будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", – говорится в сообщении управления.

Ранее сообщалось, что на крупной транспортной развязке Астаны ограничат движение из-за строительства LRT.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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