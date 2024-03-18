Когда казахстанцы смогут обращаться к узким специалистам без записи к терапевту

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова в кулуарах мажилиса 18 марта рассказала, как хотят облегчить доступ к узким специалистам для казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр рассказала, что был проведен анализ нормативно-правовых актов самого Минздрава.

"И предлагаем сделать так, чтобы в восьми случаях можно было напрямую обращаться к специалистам. Если есть подозрение на злокачественное образование, которое пациент получил на УЗИ и КТ – ему нет необходимости идти к врачу общей практики. Он сразу идет к онкологу. Если есть травма глаза, ему не нужно идти к врачу общей практики, он сразу идет к офтальмологу", – сказала министр.

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Но и в этом случае попасть к врачу можно будет по записи. Никакой "живой" очереди не предусматривается.

18 марта глава Минздрава сообщила, что казахстанцев с подозрением на рак, туберкулез и сахарный диабет будут обследовать бесплатно.