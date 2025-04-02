Минздрав пересмотрел процедуру присвоения квалификации медикам

Министерство здравоохранения РК утвердило изменения в приказы о присвоении квалификационных категорий. Об этом сообщила глава министерства Акмарал Альназарова, передает Zakon.kz

По ее словам, по многочисленным просьбам медицинских работников пересмотрена процедура присвоения квалификации.

Изменения освобождают от прохождения этапов оценки знаний и кейс-тестинга следующие категории медицинских работников:

у которых сроки категорий истекли после 1 января 2021 года;

переоформляющих бессрочную категорию;

подтверждающих действующий уровень квалификации.

Кроме того, для медицинских работников с техническим и профессиональным образованием, получивших послесреднее или высшее медицинское образование по специальности "Сестринское дело", сохраняется уровень квалификации эквивалентной квалификационной категории с учетом предыдущего стажа работы.

"Для снижения финансовой нагрузки на медиков решено освободить от оплаты при первой пересдаче экзамена при неудовлетворительном результате", – пояснила министр.

Она отметила, что стоимость оценки для медицинских сестер снижена с 21 000 до 17 000 тенге.

Медицинские работники могут пройти процедуру подтверждения квалификационного уровня по истечении 10 дней со дня вступления в силу данного приказа.

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