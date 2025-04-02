Минздрав пересмотрел процедуру присвоения квалификации медикам
По ее словам, по многочисленным просьбам медицинских работников пересмотрена процедура присвоения квалификации.
Изменения освобождают от прохождения этапов оценки знаний и кейс-тестинга следующие категории медицинских работников:
- у которых сроки категорий истекли после 1 января 2021 года;
- переоформляющих бессрочную категорию;
- подтверждающих действующий уровень квалификации.
Кроме того, для медицинских работников с техническим и профессиональным образованием, получивших послесреднее или высшее медицинское образование по специальности "Сестринское дело", сохраняется уровень квалификации эквивалентной квалификационной категории с учетом предыдущего стажа работы.
"Для снижения финансовой нагрузки на медиков решено освободить от оплаты при первой пересдаче экзамена при неудовлетворительном результате", – пояснила министр.
Она отметила, что стоимость оценки для медицинских сестер снижена с 21 000 до 17 000 тенге.
Медицинские работники могут пройти процедуру подтверждения квалификационного уровня по истечении 10 дней со дня вступления в силу данного приказа.
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