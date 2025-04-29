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Общество

Трехлетний казахстанец прошел босиком три километра в поисках мамы

ножки, малыш, Туркестанская область, полиция, уход, дом, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 15:16 Фото: pixabay
В Толебийском районе Туркестанской области произошел случай, который привлек внимание местных жителей и правоохранителей. Причиной послужил трехлетний малыш, который ушел из дома и заблудился, сообщает Zakon.kz.

По данным правоохранителей, ранним утром к ним поступило сообщение от местного жителя о том, что на одной из улиц Ленгера находится ребенок в легкой одежде и без обуви.

После изучения всех обстоятельств оказалось, что трехлетний мальчик самостоятельно покинул дом через открытые ворота.

Его мама рано утром ушла на работу, оставив ребенка на попечение родственников. Проснувшись раньше всех, малыш вышел на улицу и, не найдя рядом взрослых, отправился на поиски матери, пройдя при этом около трех километров.


Благодаря неравнодушному жителю Нурбеку Арапбаеву малыша доставили в отдел полиции.

"В дальнейшем личность матери была установлена. Ребенок передан ей".Пресс-служба ДП Туркестанской области

Позднее Арапбаеву вручили благодарственное письмо и памятный подарок.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

В полиции в очередной раз напомнили:

"Обеспечение безопасности детей – первостепенная обязанность родителей и законных представителей".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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