Некоторых алматинцев могут оставить без света: кому стоит готовиться
Так, согласно обращению специалистов АЖК:
"С 12 мая 2025 года филиал АО "АЖК" – "ЭнергоСбыт" начинает поэтапное введение мер ограничения электроснабжения в отношении потребителей, имеющих просроченные платежи".
Мероприятия будут проводиться ежедневно с 7:00 до 20:00 и затронут только те адреса, где зафиксированы долги.
Далее отмечено, что электроснабжение будет временно приостанавливаться до момента полной оплаты задолженности.
"Взаимодействие с должниками будет осуществляться через объединения собственников имущества (ОСИ) и жилищные кооперативы, что позволит минимизировать неудобства для добросовестных потребителей".Пресс-служба АО "Алатау Жарық Компаниясы"
В АЖК отмечают, что временное ограничение подачи электроэнергии является одной из наиболее эффективных мер в отношении потребителей, нарушающих условия договора. Так как, несвоевременные расчеты приводят к увеличению дебиторской задолженности.
Стоит уточнить, что на сегодня суммарная задолженность среди потребителей в городе составляет почти 1,2 миллиарда тенге.
"Абонентам рекомендуем заранее проверить наличие задолженности и обратиться в свое ОСИ для уточнения информации или напрямую в Единый контактный центр по номеру 356-99-99", – говорится в заключительной части.
Немного ранее к водителям Алматы обратились по поводу ситуации на проспекте аль-Фараби. Что произошло и на что стоит обратить внимание, читайте по этой ссылке.