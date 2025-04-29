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Общество

Некоторых алматинцев могут оставить без света: кому стоит готовиться

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 17:03 Фото: unsplash
В Алматы начнут отключать свет за долги. "Акция" стартует с 12 мая. С таким важным заявлением выступила сегодня, 29 апреля 2025 года, пресс-служба АО "Алатау Жарық Компаниясы" (АЖК), сообщает Zakon.kz.

Так, согласно обращению специалистов АЖК:

"С 12 мая 2025 года филиал АО "АЖК" – "ЭнергоСбыт" начинает поэтапное введение мер ограничения электроснабжения в отношении потребителей, имеющих просроченные платежи".

Мероприятия будут проводиться ежедневно с 7:00 до 20:00 и затронут только те адреса, где зафиксированы долги.

Далее отмечено, что электроснабжение будет временно приостанавливаться до момента полной оплаты задолженности.

"Взаимодействие с должниками будет осуществляться через объединения собственников имущества (ОСИ) и жилищные кооперативы, что позволит минимизировать неудобства для добросовестных потребителей".Пресс-служба АО "Алатау Жарық Компаниясы"

В АЖК отмечают, что временное ограничение подачи электроэнергии является одной из наиболее эффективных мер в отношении потребителей, нарушающих условия договора. Так как, несвоевременные расчеты приводят к увеличению дебиторской задолженности.

Стоит уточнить, что на сегодня суммарная задолженность среди потребителей в городе составляет почти 1,2 миллиарда тенге.

"Абонентам рекомендуем заранее проверить наличие задолженности и обратиться в свое ОСИ для уточнения информации или напрямую в Единый контактный центр по номеру 356-99-99", – говорится в заключительной части.

Немного ранее к водителям Алматы обратились по поводу ситуации на проспекте аль-Фараби. Что произошло и на что стоит обратить внимание, читайте по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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