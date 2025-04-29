К водителям Алматы обратились по поводу ситуации на проспекте аль-Фараби
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Бостандыкском районе Алматы благоустраивают территории вдоль проспекта аль-Фараби. В связи с проводимыми работами водителей просят быть снисходительными и внимательными на дороге, сообщает Zakon.kz.
Так, в заявлении районного акимата за 29 апреля 2025 года идет небольшое уточнение:
"Аппарат акима района реализует проект по строительству системы полива с обеих сторон проспекта – на южной и северной, а также проводит озеленение центральной разделительной полосы".
Также отмечено, что работы организованы по следующему графику:
- с 08:00 до 12:00 – на северной стороне проспекта аль-Фараби;
- с 13:00 до 17:00 – на южной стороне.
"Работы в ночное время не проводятся в целях обеспечения безопасности работников", – отметили в акимате района.
Ориентировочное завершение всех работ запланировано на июнь 2025 года.
"Просим автовладельцев отнестись с пониманием к проводимым работам. Их главная цель – сделать одну из ключевых магистралей города более удобной, красивой и комфортной для всех".Пресс-служба районного акимата Алматы
Материал по теме
Полицейские со всего Казахстана выступили с важным обращением
Ранее Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны выступило с важным заявлением к участникам дорожного движения. Согласно информации, участок улицы Ж. Молдагалиева в столице закроют на ремонт до конца лета.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript