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Общество

К водителям Алматы обратились по поводу ситуации на проспекте аль-Фараби

работники, дорога, Алматы, аль-Фараби, акимат, водители, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 13:24 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Бостандыкском районе Алматы благоустраивают территории вдоль проспекта аль-Фараби. В связи с проводимыми работами водителей просят быть снисходительными и внимательными на дороге, сообщает Zakon.kz.

Так, в заявлении районного акимата за 29 апреля 2025 года идет небольшое уточнение:

"Аппарат акима района реализует проект по строительству системы полива с обеих сторон проспекта – на южной и северной, а также проводит озеленение центральной разделительной полосы".

Также отмечено, что работы организованы по следующему графику:

  • с 08:00 до 12:00 – на северной стороне проспекта аль-Фараби;
  • с 13:00 до 17:00 – на южной стороне.
"Работы в ночное время не проводятся в целях обеспечения безопасности работников", – отметили в акимате района.

Ориентировочное завершение всех работ запланировано на июнь 2025 года.

"Просим автовладельцев отнестись с пониманием к проводимым работам. Их главная цель – сделать одну из ключевых магистралей города более удобной, красивой и комфортной для всех".Пресс-служба районного акимата Алматы

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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