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Общество

В Астане за день общественным транспортом воспользовались более миллиона человек

В Астане за день общественным транспортом воспользовались более миллиона человек, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 12:12 Фото: пресс-служба акимата Астаны
Пассажиропоток общественного транспорта Астаны достиг рекордного уровня. Этот показатель составил 1 млн поездок.

Как передает официальный сайт столичного акимата со ссылкой на CTS, суточный пассажиропоток составил 1 005 329 поездок на общественном транспорте столицы при текущем населении города в 1 544 142 человека.

Реализация следующих предусмотренных мер в 2024 и 2025 годах позволила повысить привлекательность общественного транспорта и достичь значительного прироста пассажиропотока:

  • Поставлено более 700 единиц новых автобусов.
  • Средняя скорость движения транспорта увеличена с 16 км/ч до 18 км/ч.
  • Интервал между рейсами сокращен с 16 до 13 минут.
  • Bus lane увеличен до 130 км.
  • Запуск новых маршрутов: 5 экспресс, 5 регулярных, 3 ночных и 1 кольцевой маршрут.

Ежедневно на улицы города выходят 1210 автобусов по 105 маршрутам.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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