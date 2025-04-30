В Астане за день общественным транспортом воспользовались более миллиона человек

Пассажиропоток общественного транспорта Астаны достиг рекордного уровня. Этот показатель составил 1 млн поездок.

Как передает официальный сайт столичного акимата со ссылкой на CTS, суточный пассажиропоток составил 1 005 329 поездок на общественном транспорте столицы при текущем населении города в 1 544 142 человека.

Реализация следующих предусмотренных мер в 2024 и 2025 годах позволила повысить привлекательность общественного транспорта и достичь значительного прироста пассажиропотока:

Поставлено более 700 единиц новых автобусов.

Средняя скорость движения транспорта увеличена с 16 км/ч до 18 км/ч.

Интервал между рейсами сокращен с 16 до 13 минут.

Bus lane увеличен до 130 км.

Запуск новых маршрутов: 5 экспресс, 5 регулярных, 3 ночных и 1 кольцевой маршрут.

Ежедневно на улицы города выходят 1210 автобусов по 105 маршрутам.