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Общество

Блэкаут в Европе: грозит ли такой сценарий Казахстану

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 14:26 Фото: unsplash
Министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах Мажилиса 30 апреля 2025 года высказался о рисках блэкаута в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, может ли наша страна остаться в один из дней без света, ведь о дефиците электроэнергии говорят давно. 

"Не грозит, так как генерация энергии возобновляемыми источниками энергии в Казахстане занимает всего 6,3%, тогда как в Европе этот показатель составляет 43%. Это существенная доля, так как если не будет ветра или солнца, то не будет генерации электроэнергии, у нас такого не будет, так как у нас высокая доля традиционной генерации", – пояснил министр.

28 апреля 2025 произошло массовое отключение электричества по всей Европе. Позже стало известно, что причиной блэкаута в Испании и Португалии была неисправность в испанской электросети, связанная с "редким атмосферным явлением".

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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