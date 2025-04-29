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"Редкое атмосферное явление": стала известна причина блэкаута в Испании и Португалии

Ма грунтовом турнире в Мадриде (Испания) все матчи были перенесены на 29 апреля, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 10:08 Фото: АТР
28 апреля на грунтовом турнире в Мадриде (Испания) все матчи были перенесены на 29 апреля из-за отключения электроэнергии, сообщает Zakon.kz.
"По причинам, не зависящим от организации, и в целях обеспечения общей безопасности, общенациональное отключение электроэнергии, произошедшее в Испании в понедельник, 28 апреля, вынудило отменить как дневную, так и ночную сессии Mutua Madrid Open", – говорится в заявлении организаторов.

Как пишет Sky News со ссылкой на португальского сетевого оператора REN, причиной блэкаута в Испании и Португалии стала неисправность в испанской электросети, связанная с "редким атмосферным явлением".

По данным REN, из-за экстремальных колебаний температуры в Испании наблюдались "аномальные колебания" на линиях очень высокого напряжения. Это известно как "вызванные атмосферные колебания", которые, в свою очередь, приводят к колебаниям, вызывающим сбои синхронизации между системами. Что привело к последовательным сбоям во всей взаимосвязанной европейской сети, добавляется в нем.

В сообщении также говорится, что, учитывая сложность проблемы, полная нормализация работы сети может занять до недели.

Мадрид, Барселона, Валенсия, Севилья, Бильбао и Лиссабон – некоторые города, которые затронуло масштабное отключение электричества. Пострадали транспорт, интернет и водяные насосы.

На "тысячнике" в Мадриде из-за отключения электричества перестала работать электронная система определения аутов, а также система ведения счета.

Ранее на турнире WTA-1000 в Мадриде определилась первая четвертьфинальная пара.

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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