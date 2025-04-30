Откажется ли Казахстан от угольной генерации, рассказали в Минэнерго

Министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах Мажилиса 30 апреля 2025 года рассказал, может ли Казахстан отказаться от угольной генерации, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он заявил, что у страны на сегодняшний день 33,6 млрд тонн запасов угля.

"Мы живем на богатстве. Угольная генерация считается самой дешевой. Плюс, строительство ТЭЦ дает еще и управление теплом. Вы знаете, все наши города обеспечены ТЭЦ и централизованным теплом. Вот этот подход нам нужно поддерживать. Это может нам дать уголь в обозримой перспективе", – заявил он.

Для минимизации вредных выбросов, по его словам, можно использовать современные технологии сжигания угля.

"Сейчас существуют технологии попутного сжигания с аммиаком – его добавление дает прекрасные экологические перспективы. Также использование новых котлов, современных, которые дают возможность сжигать уголь без никаких остатков, то есть превращать уголь, грубо говоря, в пар. Да, это капиталоемкие процессы м оборудование, но к этому надо идти. Мы перед собой ставим такие планы по переоборудованию наших ТЭЦ. Это большая программа, до 2035 года она рассчитана – мы каждую ТЭЦ будем поэтапно переоборудовать именно на технологии чистого угля", – пояснил глава Минэнерго.

31 марта 2025 года Европейская комиссия (ЕК) официально разъяснила, что уголь из Казахстана может экспортироваться через порты России, находящиеся под санкциями, в страны Евросоюза и третьи государства.