Механизмы долевого строительства ужесточат в Казахстане

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 30 апреля 2025 года приняли во втором чтении проект закона, направленный на усовершенствование законодательства в сфере долевого строительства. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такие нормы внесены в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования сферы строительства и долевого участия в жилищном строительстве".

Как отметил депутат Ерлан Абдиев, документ направлен на предоставление возможности заключения договоров долевого участия в жилищном строительстве в электронной форме, тогда как на сегодня договор заключается в письменной форме.

Также предлагается снизить требования по опыту работы застройщика в целях расширения возможности участия застройщиков в механизмах долевого участия в жилищном строительстве.

В справочной информации к закону сказано, что предлагается снизить требования для застройщиков по опыту работы с трех до двух лет и по количеству построенных жилых квадратных метров – в городах республиканского значения, столице с 18-ти – до 10-ти тысяч квадратных метров, а в других городах – до 5-ти тысяч м².

"В ходе работы над законопроектом депутатами введен запрет на заключение предварительных договоров, договоров бронирования, инвестирования для исключения возможности обхода законодательства о долевом участии в жилищном строительстве застройщиками. Теперь будет действовать только договор о долевом участии в жилищном строительстве. Во-вторых, предлагается установить запрет рекламы домов, строящихся без разрешения на привлечение денег дольщиков, выданного местным исполнительным органом, а также без гарантии единого оператора жилищного строительства. Предлагаются поправки в части осуществления платежей по приобретению доли в строящемся многоквартирном жилом доме, а также установление запрета принимать от дольщиков оплату наличными деньгами", – добавил депутат.

Для этого внесены поправки в законы "О платежах и платежных системах" и "О долевом участии в жилищном строительстве".

Также предлагается:

введение запрета на предоставление ипотечных займов на приобретение квартиры в строящемся без разрешения на привлечение денег дольщиков многоквартирном жилом доме;

обязательность указания в договоре о долевом участии в жилищном строительстве номера и даты выдачи разрешения на привлечение денег дольщиков;

установление требований к застройщикам при строительстве комплексов индивидуальных жилых домов.

Предлагается введение административной ответственности:

за привлечение денег дольщиков без получения разрешения на привлечение денег – штраф в размере до 2000 МРП; или 7 384 000 тенге;

за рекламу о продаже квартир (долей) в строящемся доме без получения разрешения – штраф в размере до 1000 МРП или 3 692 000 тенге.

30 апреля 2025 года депутаты Мажилиса приняли во втором чтении новый Налоговый кодекс и сопутствующие ему поправки по вопросам налогообложения. По результатам совместной работы депутатского корпуса и Кабинета министров достигнут ряд решений, в том числе по реформе НДС.