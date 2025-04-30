Новая ставка НДС: Мажилис одобрил поправки в Налоговый кодекс

30 апреля 2025 года депутаты Мажилиса приняли во втором чтении новый Налоговый кодекс и сопутствующие ему поправки по вопросам налогообложения. По результатам совместной работы депутатского корпуса и Кабинета министров достигнут ряд решений, в том числе по реформе НДС, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в Telegram-канале Мажилиса Парламента, первоначально предложенная правительством ставка 20% снижена до 16%. Повышен порог обязательной регистрации по налогу на добавленную стоимость (НДС) с 15 млн до 40 млн тенге.

Также сказано, что вводятся пониженные ставки НДС на медикаменты и медицинские услуги: 5% с 2026 года и 10% с 2027 года.

Далее отмечено, что от НДС освобождаются товары и услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, обязательного медстрахования, лечения орфанных и социально значимых заболеваний.

Предусмотрено освобождение от НДС социально значимых продовольственных товаров и книг отечественного издания, услуг по изданию книг в печатном виде. В целях поддержки сельхозтоваропроизводителей увеличен размер НДС, дополнительно относимого в зачет, с 70% до 80%.

В рамках реформы упрощенной декларации введен запретительный перечень видов деятельности вместо разрешительного. Установлена единая ставка 4% с возможностью корректировки маслихатами до ±50% для учета региональной специфики. Расширено применение специального налогового режима на операции между бизнесом.

Кроме того, ставка КПН для игорного бизнеса и банков повышена до 25%, при этом для банков по доходам от кредитования субъектов предпринимательства ставка сохранена на уровне 20%.

Еще вводится прогрессивная шкала ИПН:

по заработной плате: 10% – на доходы до 8500 МРП (до 33,5 млн тенге в год), 15% – свыше;

по доходам в виде дивидендов: 5% – до 230 000 МРП (почти до 1 млрд тенге), 15% – свыше;

по доходам физических лиц-нерезидентов: до 600 000 МРП – 10%, свыше 600 000 МРП – 17%.

"Такая структура позволяет не повышать налоговую нагрузку на граждан с низким и средним доходом, сохраняя при этом справедливость и пропорциональность налогообложения", – считают в пресс-службе Мажилиса.

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28 января 2025 года на расширенном заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов озвучил, что необходимо повысить ставку НДС. Позже заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев сообщил, что эта мера сейчас обсуждается в правительстве, с экспертами.

Уже 7 февраля Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке НДС. По его словам, любые нововведения должны проводиться на основе всестороннего анализа и продуманной стратегии.

Тогда президент подчеркнул, что решение по верхней планке ставки должно быть принято правительством на основе точных расчетов с учетом мнения квалифицированных экспертов, предпринимателей и депутатов.

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А уже 11 февраля Бектенов поручил внести проект поправок в Налоговый кодекс в Мажилис до 20 февраля.