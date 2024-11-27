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Законодательство РК

Новая статья по наркопреступлениям появится в Уголовном кодексе Казахстана

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Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 27 ноября приняли во втором чтении проект закона, которым ужесточается ответственность за наркопреступления. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает Zakon.kz.

Такая норма заложена в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров".

Как отметил депутат Дмитрий Колода, проект закона инициирован депутатами в целях усиления ответственности за распространение наркотиков.

"При этом, как справедливо отмечал глава государства, одинаковый подход к крупным наркопреступникам и мелким недопустим. В связи с чем было поручено проработать вопрос о дифференцированной ответственности всех участников. В этой связи депутатами инициированы и приняты поправки о разграничении ответственности между производством наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и их сбытом. Предлагается незаконное изготовление, переработку, производство в целях сбыта наркотических средств выделить в отдельную новую статью 297-1 УК РК, за которые предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – отметил мажилисмен.

Так, за незаконные изготовление, переработку, производство в целях сбыта, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения, предлагается усилить ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

В поправках также четко разграничены понятия "изготовление" и "производство" наркотиков, где основными признаками последнего является "серийность". Этот признак характерен для подпольных нарколабораторий, как нового проявления современного наркобизнеса. В этой связи, предлагается, приравнять незаконное производство наркотиков к наиболее опасным видам наркопреступлений, влекущих наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

"Незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку либо сбыт наркотических средств предлагается оставить в статье 297 УК РК, где наказание остается также жестким, но будет варьироваться в зависимости от квалифицирующих признаков. Максимальное наказание до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – резюмировал Колода.

Позже нормы закона прокомментировал и депутат Асхат Аймагамбетов.

"По организаторам очень жесткое наказание предусмотрено, вплоть до пожизненного, так же как и для тех, кто "крышует" наркобизнес", – отметил он.

В этом же законе есть норма, согласно которой госслужащих в Казахстане будут сажать пожизненно за наркопреступления. Депутат Асхат Аймагамбетов считает, что поддержка этой нормы со стороны правоохранительных органов демонстрирует их активную позицию и реальную борьбу с этим злом.

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