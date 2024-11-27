Новая статья по наркопреступлениям появится в Уголовном кодексе Казахстана

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 27 ноября приняли во втором чтении проект закона, которым ужесточается ответственность за наркопреступления. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает Zakon.kz.

Такая норма заложена в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров".

Как отметил депутат Дмитрий Колода, проект закона инициирован депутатами в целях усиления ответственности за распространение наркотиков.

"При этом, как справедливо отмечал глава государства, одинаковый подход к крупным наркопреступникам и мелким недопустим. В связи с чем было поручено проработать вопрос о дифференцированной ответственности всех участников. В этой связи депутатами инициированы и приняты поправки о разграничении ответственности между производством наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и их сбытом. Предлагается незаконное изготовление, переработку, производство в целях сбыта наркотических средств выделить в отдельную новую статью 297-1 УК РК, за которые предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от 15 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – отметил мажилисмен.

Так, за незаконные изготовление, переработку, производство в целях сбыта, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения, предлагается усилить ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

В поправках также четко разграничены понятия "изготовление" и "производство" наркотиков, где основными признаками последнего является "серийность". Этот признак характерен для подпольных нарколабораторий, как нового проявления современного наркобизнеса. В этой связи, предлагается, приравнять незаконное производство наркотиков к наиболее опасным видам наркопреступлений, влекущих наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

"Незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку либо сбыт наркотических средств предлагается оставить в статье 297 УК РК, где наказание остается также жестким, но будет варьироваться в зависимости от квалифицирующих признаков. Максимальное наказание до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – резюмировал Колода.

Позже нормы закона прокомментировал и депутат Асхат Аймагамбетов.

"По организаторам очень жесткое наказание предусмотрено, вплоть до пожизненного, так же как и для тех, кто "крышует" наркобизнес", – отметил он.

В этом же законе есть норма, согласно которой госслужащих в Казахстане будут сажать пожизненно за наркопреступления. Депутат Асхат Аймагамбетов считает, что поддержка этой нормы со стороны правоохранительных органов демонстрирует их активную позицию и реальную борьбу с этим злом.