Жители одного из районов Алматы останутся без горячей воды

В пятницу, 2 мая 2025 года, в одном из районов частично ограничат подачу горячей воды. Это связано с заменой трубопровода, расположенного севернее улицы Гоголя, в промышленной зоне между улицами Ауэзова и Розыбакиева, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети" уточнили, что трубопровод был введен в эксплуатацию в 1979 году.

Также отмечено, что теплотрасса общей протяженностью 1,2 километра обеспечивает теплом более 120 городских объектов.

"В летний период для стабильного горячего водоснабжения жителей Алмалинского и Жетысуского районов Алматы будет проложен временный трубопровод", – подчеркнули специалисты.

"Для врезки линии временного трубопровода 2 мая 2025 года с 9:00 до 17:00 подача горячей воды в ряд жилых и иных зданий будет ограничена в пределах улиц Толе Би – Каримова – Рыскулова – Чокина". ТОО "Алматинские тепловые сети"

Жителей города попросили проявить понимание к временным неудобствам.

Ранее алматинцев предупредили об отключении света за долги. "Акция" стартует с 12 мая.