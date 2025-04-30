Жители одного из районов Алматы останутся без горячей воды
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В пятницу, 2 мая 2025 года, в одном из районов частично ограничат подачу горячей воды. Это связано с заменой трубопровода, расположенного севернее улицы Гоголя, в промышленной зоне между улицами Ауэзова и Розыбакиева, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети" уточнили, что трубопровод был введен в эксплуатацию в 1979 году.
Также отмечено, что теплотрасса общей протяженностью 1,2 километра обеспечивает теплом более 120 городских объектов.
"В летний период для стабильного горячего водоснабжения жителей Алмалинского и Жетысуского районов Алматы будет проложен временный трубопровод", – подчеркнули специалисты.
"Для врезки линии временного трубопровода 2 мая 2025 года с 9:00 до 17:00 подача горячей воды в ряд жилых и иных зданий будет ограничена в пределах улиц Толе Би – Каримова – Рыскулова – Чокина".ТОО "Алматинские тепловые сети"
Жителей города попросили проявить понимание к временным неудобствам.
Ранее алматинцев предупредили об отключении света за долги. "Акция" стартует с 12 мая.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript