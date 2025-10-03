Горячую воду отключили в одном из районов Алматы из-за аварии

В Алматы 3 октября 2025 года произошло повреждение трубопровода на распределительной теплосети в Алмалинском районе по улице Шакарима, сообщает Zakon.kz.

По данным аварийной службы "Алматинских тепловых сетей", повреждение возникло из-за коррозии трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 2010 году.

"Аварийной бригадой ТОО "Алматинские тепловые сети" ведется работа по устранению повреждения, возникшего на участке трубопровода диаметром 200 мм. Для устранения повреждения привлечено три единицы специализированной техники и восемь человек личного состава", – сказано в сообщении.

В связи с повреждением ограничили горячее водоснабжение для потребителей в контуре улиц Шакарима – Прокофьева – Кулымбетова – Брусиловского.

Восстановить подачу горячей воды планируют сразу после завершения ремонтных работ, ориентировочно в 23:00 3 октября.

Живущих в том районе просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.





"В случае возникновения какой-либо нештатной ситуации (выброс воды, пар и т.д.) настоятельно рекомендуем не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем, позвонив по номерам: +7 (727) 378-06-65 (круглосуточно), +7 (727) 341-07-77 (с 08:00 до 18:00) или 109", – обратились в теплосетях.

