Сильные дожди, снег и холод вновь надвигаются на Казахстан

В Казахстане в ближайшие дни – 1, 2 и 3 мая 2025 года – прогнозируется неустойчивая погода, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе погоды, который предоставили в РГП "Казгидромет":

"В предстоящие трое суток на территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов прогнозируется неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, в горных районах востока и юго-востока страны ночью в виде дождя и снега. 2 мая на юго-востоке республики пройдут сильные дожди, возможен град. На северо-западе, севере, в центре и востоке Казахстана ночью сохраняются заморозки".

Также сообщается, что по Казахстану ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы – туман.

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