#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
512.32
582.92
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
512.32
582.92
6.29
Общество

Сильные дожди, снег и холод вновь надвигаются на Казахстан

Сильные дожди, снег и холод вновь надвигаются на Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 12:31 Фото: unsplash
В Казахстане в ближайшие дни – 1, 2 и 3 мая 2025 года – прогнозируется неустойчивая погода, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе погоды, который предоставили в РГП "Казгидромет":

"В предстоящие трое суток на территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов прогнозируется неустойчивый характер погоды – пройдут дожди с грозами, в горных районах востока и юго-востока страны ночью в виде дождя и снега. 2 мая на юго-востоке республики пройдут сильные дожди, возможен град. На северо-западе, севере, в центре и востоке Казахстана ночью сохраняются заморозки".

Также сообщается, что по Казахстану ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы – туман.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 12:31
Алматинцы жалуются на холодную весну: синоптические наблюдения говорят об обратном

Ранее жителей Астаны, Алматы и Шымкента предупредили о непогоде и заморозках.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Полицейским снова пришлось отвечать на обвинения в жестокости с помощью видео
Общество
12:15, Сегодня
Полицейским снова пришлось отвечать на обвинения в жестокости с помощью видео
В Астане за день общественным транспортом воспользовались более миллиона человек
Общество
12:12, Сегодня
В Астане за день общественным транспортом воспользовались более миллиона человек
Мажилис одобрил поправки о взносах по ОСМС
Общество
11:59, Сегодня
Мажилис одобрил поправки о взносах по ОСМС
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: