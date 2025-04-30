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Общество

Опубликован прогноз востребованных в Казахстане профессий на 2025 год

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 18:46 Фото: pixabay
Эксперты Центра развития трудовых ресурсов подготовили и опубликовали краткосрочный прогноз вакансий на 2025 год, согласно которому на Электронной бирже труда Enbek.kz будет опубликовано от 1,09 до 1,25 млн вакансий, из которых 243-350 тыс. придутся на рабочие профессии, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК сегодня, 30 апреля, за основу краткосрочного прогноза на 2025 годы использованы данные Электронной биржи труда за 2023-2024 годы. За этот период на Enbek.kz было опубликовано 2,1 млн вакансий, включая 1,5 млн вакансий для квалифицированных работников и 524 тыс. вакансий для рабочих профессий".

"Среди вакансий на Enbek.kz рассматривались 2232 профессии, включенные в Национальный классификатор занятий. Порядка 40% вакансий относятся к сферам образования и здравоохранения, по 8% – к сферам обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и торговли, 7% – к строительной", – рассказал директор департамента прогнозирования ЦРТР Дмитрий Шумеков.

По его словам, среди регионов лидировали города Алматы (10% вакансий) и Астана (9%), а также Карагандинская (8%), Туркестанская (7%), Павлодарская и Костанайская (по 6% в каждой) области.

"Если принимать во внимание только квалифицированную работу, то на сферы образования и здравоохранения приходится уже 45% вакансий, обрабатывающую промышленность – 9%, а на строительство, государственное управление и торговлю – по 6% на каждую. Стоит отметить, что среди квалифицированных работников очень часто искали учителей средней школы по общественным наукам, воспитателей в дошкольном образовании, няней, работников по уходу за больными и охранников", – поделился Дмитрий Шумеков.

В отношении рабочих профессий ситуация с отраслями и регионами существенно меняется. Так, в случае с отраслями порядка 20% спроса на рабочие кадры приходится на обрабатывающую промышленность, 13% – на строительную сферу, по 11% – на здравоохранение и образование, 8% – на сферу электро- и энергоснабжения, 7% – на транспортно-логистическую сферу, 6% – на сельское хозяйство.

В разрезе регионов на первое место выходит Павлодарская область, на которую приходится около 10% спроса на рабочие кадры, далее следуют Карагандинская область (9%), г.г. Алматы, Астана, Восточно-Казахстанская область (по 8% на каждый регион), а также Костанайская (7%) и Западно-Казахстанская (6%) области.

Эксперт отметил, что среди наиболее востребованных работников рабочих профессий – средний медицинский персонал по уходу, повара, сантехники и трубопроводчики, слесари промышленного оборудования, операторы бойлеров и паровых машин, газорезчики, строители-монтажники, водители автобусов, операторы по выработке электроэнергии, трактористы.

"В зависимости от развития событий мы ожидаем в 2025 году от 1 млн 93 тыс. до 1 млн 251 тыс. опубликованных вакансий, при базовом сценарии – 1 млн 155 тыс. Ожидается, что вакансий для квалифицированных работников будет от 707 до 999 тыс. при базовом значении – 819 тыс., а вакансий для работников рабочих профессий – от 243 до 350 тыс. при базовом сценарии – 294 тыс.", – проинформировал Дмитрий Шумеков.

Исходя из динамики размещения вакансий за последние два года ожидается, что в текущем году на первое место выйдет Астана с показателем в 102 тыс. вакансий при наиболее вероятном диапазоне от 95 до 117 тыс. вакансий. Второе место займет Алматы – 84 тыс. вакансий (79-94 тыс.), третье – Туркестанская область (80 тыс. и диапазон от 77 до 81 тыс.).

В разрезе профессий ожидается, что для квалифицированных работников количество вакансий составит порядка:

  • 29,5 тыс. для учителей средней школы по общественным наукам,
  • 22 тыс. – воспитателей в дошкольном образовании,
  • 19 тыс. – работников по уходу за больными,
  • 17 тыс. – учителей начальной школы.

В отношении рабочих профессий ожидается, что количество вакансий:

  • для среднего персонала по уходу составит около 23,3 тыс. единиц,
  • поваров – 11,6 тыс.,
  • сантехников и трубопроводчиков – 11,3 тыс.,
  • операторов бойлеров и паровых машин – 9,9 тыс.,
  • строителей-монтажников – 9,1 тыс.,
  • слесарей промышленного оборудования – 9 тыс.,
  • газорезчиков – 8,9 тыс.,
  • водителей автобусов – 7,6 тыс.,
  • операторов по выработке электроэнергии – 6,7 тыс.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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