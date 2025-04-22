Иностранцы в Казахстане: сколько их и какие должности они занимают

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По состоянию на 1 апреля 2025 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 891 иностранный гражданин. Об этом сегодня, 22 апреля, Zakon.kz рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

Согласно информации, среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 570 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория);

2439 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). "Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 4541 и 1023 человека соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1709 человек, а в рамках корпоративного перевода – 3609 человек". Пресс-служба МТСЗН РК По данным ведомства, на данный момент в Казахстане насчитывается 1768 работодателей, использующих ИРС. "На них работают более 376 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,4% от общей численности работников". Пресс-служба МТСЗН РК По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства – 5131 человек,

сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1695 человек,

горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1351 человек,

обрабатывающей промышленности – 1232 человека. В Минтруда уточнили, что основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 4885 человек,

Узбекистан – 1614 человек,

Индия – 1150 человек,

Турция – 1124 человек. "В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2025 году общая квота была установлена в размере 0,2% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 14,8 тыс. единиц, а с марта текущего года в связи с заявками местных исполнительных органов приказом министра увеличена до 16,5 тыс. единиц", – напомнили в пресс-службе МТСЗН РК. По состоянию на 1 марта 2025 года по разрешению местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляли трудовую деятельность 13 584 иностранных гражданина.

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