Кого не коснутся поправки по НДС, объяснили в Минфине

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса 30 апреля 2025 года разъяснил нормы принятого Мажилисом проекта нового Налогового кодекса. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Ержана Биржанова о ключевых новеллах документа.

"Ключевыми изменениями стали изменения по специальному налоговому режиму: объединили упрощенную декларацию вместе с розничным налогом. Мы получили новый специальный упрощенный режим, по которому в пределах дохода в течение года достигает до 2,4 млрд тенге. То есть, грубо говоря, на 6 млн тенге он должен продавать каждый день, чтобы в этом режиме находиться. Также одним из условий является неотнесение его к запретительному списку. Помните, когда готовили проект, готовили разрешительный список, определенные 40 видов. Сейчас концепт поменялся. Теперь только запретительные виды будут приниматься правительством, а остальные все виды могут работать в режиме упрощенной декларации", – сказал Ержан Биржанов.

В итоге, по его данным, все те, кто работает с физическими лицами – это магазины у дома, продажа товаров, продуктов питания, одежды, бытовой химии, они все будут подпадать под режим упрощенной декларации без уплаты налога на добавленную стоимость.

"Учитывая, что мы сейчас поменяли концепт, сделали запретительный список, многие предприниматели, это вот как раз малый бизнес, который составляет на сегодня почти 2 млн, в большей части – 90% также останется работать в специальном налоговом режиме, для них этого бремени не будет. И дополнительно, кто реализует продукты питания, как вы знаете, они освобождены от налога на дополненные средства", – заверил он.

В так называемый запретительный список, по данным вице-министра, входят по большей части лицензируемые виды деятельности. Например, производство алкоголя, оптовая реализация алкоголя, это реализация цифровых активов, цифровой майнинг, это аудиторская деятельность, брокерская деятельность, а также реализация психотропных веществ.

"Они (не могут рассчитывать, что подпадут под СНР. – Прим. ред.) должны работать в общеустановленном режиме с введением доходов и расходов", – резюмировал Ержан Биржанов.

30 апреля 2025 года депутаты Мажилиса приняли во втором чтении новый Налоговый кодекс и сопутствующие ему поправки по вопросам налогообложения. Документ направлен на рассмотрение Сената.