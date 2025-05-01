В городском парке Уральска заметили двух лосят
Фото: pixabay
30 апреля казахстанец Данияр Кинжигалиев увидел на противоположном берегу Чагана двух примерно годовалых лосят, сообщает Zakon.kz.
Удивительный случай прокомментировал изданию "Уральская неделя" руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Западно-Казахстанской области Нурлан Рахимжанов.
Оказалось, что, согласно последнему учету, на территории области живут 19 лосей:
- семь самцов;
- пять самок;
- семеро лосят.
Они обитают на территории Кирсановского заповедника, охотничьих хозяйств в Теректинском и Бурлинском районах.
"Лоси у нас были на грани исчезновения. Их категорически трогать нельзя. Был недавно сигнал, что в районе Ханской рощи их увидели, но лесники их не нашли. Мы сейчас пошлем егерей, чтобы посмотрели. Молодые лосята людей не особо боятся. Но трогать их категорически нельзя – за это следует уголовное наказание", – рассказал Нурлан Рахимжанов.
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