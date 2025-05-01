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Общество

В городском парке Уральска заметили двух лосят

Лоси обитают в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 08:50 Фото: pixabay
30 апреля казахстанец Данияр Кинжигалиев увидел на противоположном берегу Чагана двух примерно годовалых лосят, сообщает Zakon.kz.

Удивительный случай прокомментировал изданию "Уральская неделя" руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Западно-Казахстанской области Нурлан Рахимжанов.

Оказалось, что, согласно последнему учету, на территории области живут 19 лосей:

  • семь самцов;
  • пять самок;
  • семеро лосят.

Они обитают на территории Кирсановского заповедника, охотничьих хозяйств в Теректинском и Бурлинском районах.

"Лоси у нас были на грани исчезновения. Их категорически трогать нельзя. Был недавно сигнал, что в районе Ханской рощи их увидели, но лесники их не нашли. Мы сейчас пошлем егерей, чтобы посмотрели. Молодые лосята людей не особо боятся. Но трогать их категорически нельзя – за это следует уголовное наказание", – рассказал Нурлан Рахимжанов.

На днях в Казахстане ввели новые квоты на вывоз бычков, овец и коз.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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