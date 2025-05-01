В городском парке Уральска заметили двух лосят

30 апреля казахстанец Данияр Кинжигалиев увидел на противоположном берегу Чагана двух примерно годовалых лосят, сообщает Zakon.kz.

Удивительный случай прокомментировал изданию "Уральская неделя" руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Западно-Казахстанской области Нурлан Рахимжанов.

Оказалось, что, согласно последнему учету, на территории области живут 19 лосей:

семь самцов;

пять самок;

семеро лосят.

Они обитают на территории Кирсановского заповедника, охотничьих хозяйств в Теректинском и Бурлинском районах.

"Лоси у нас были на грани исчезновения. Их категорически трогать нельзя. Был недавно сигнал, что в районе Ханской рощи их увидели, но лесники их не нашли. Мы сейчас пошлем егерей, чтобы посмотрели. Молодые лосята людей не особо боятся. Но трогать их категорически нельзя – за это следует уголовное наказание", – рассказал Нурлан Рахимжанов.

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