Обстановка накаляется: казахстанец о беспорядках в Лос-Анджелесе

Третий день в Лос-Анджелесе не утихают протесты против миграционной политики президента США Дональда Трампа. Казахстанец, невольно оказавшийся в эпицентре событий, рассказал Zakon.kz о ситуации к этому часу.

Диас Мырзалиев родом из Астаны. Вот уже второй год он вместе с супругой живет в США и впервые сталкивается с масштабными массовыми протестами. По его словам, все началось 6 июня 2025 года, когда иммиграционная служба ICE провела рейды в районе Fashion District и у Home Depot. Там задержали десятки людей, что вызвало волну негодования. Люди тут же вышли на улицы против массовых задержаний, жесткой миграционной политики и полицейского давления.

Казахстанец отметил, что 7 июня обстановка еще больше накалилась. Протесты вспыхнули в Парамаунте и Комптоне. Начались ожесточенные столкновения с полицией, которая применила светошумовые гранаты и резиновые пули. Для подавления беспорядков президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел в город больше 2000 солдат Национальной гвардии.

"Трамп подписал указ без согласия губернатора, что сразу вызвало критику. Местные власти говорят: это политическое давление и прямое нарушение прав штата. Люди массово вышли на улицы, протесты проходят в центре Лос-Анджелеса. Я нахожусь недалеко от эпицентра, мой дом в пяти минутах от всех событий. Я веду небольшой блог о жизни казахов в США, в беспорядках участия не принимал, производил съемку для своего контента". Диас Мырзалиев

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Из собранного материала Диаса Мырзалиева видно, что люди "нос к носу" стоят со стражами порядка, они протестуют с плакатами и скандируют. Кто в масках, а кто вовсе обнаженный. Одни исписывают стены зданий нецензурной бранью, другие поджигают автомобили полицейских.

"Здесь проходят массовые марши, люди шли с плакатами, скандировали. Были мирные демонстрации, но были и столкновения – полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули. Напряжение чувствовалось везде. На месте я оказался случайно, решил снять происходящее и поделиться этим у себя в контенте, чтобы показать, что происходит на самом деле". Диас Мырзалиев

Казахстанец говорит, что американцы по-разному реагируют на ситуацию: одни чувствуют себя в большей безопасности, видя солдат на улицах, а другие, наоборот, обеспокоены таким уровнем вмешательства.

"Я пока не слышал родную речь на улицах и не видел знакомых лиц из нашего сообщества, но не исключаю, что кто-то мог быть среди протестующих. Бастующие требуют простые вещи: прекратить рейды на мирных мигрантов, реформировать миграционную систему и уважать права человека. Есть ощущение, что ситуация может выйти из-под контроля. Протесты становятся все масштабнее, и, если напряжение продолжит расти, возможны столкновения и, не дай бог, жертвы. Больше всего пугает именно это – что все может закончиться трагедией". Диас Мырзалиев

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Казахстанец надеется, что конфликт в скором времени разрешится и властям Соединенных Штатов удастся взять ситуацию под контроль.



Стоит отметить, что 18 апреля 2025 года суд в США запретил администрации Трампа проводить новую политику, которая предполагала ускоренную депортацию мигрантов. Между тем администрация Дональда Трампа в начале мая запустила приложение для "добровольной депортации" мигрантов. Решившие выехать из страны самостоятельно получают выплату в одну тысячу долларов и возможность приезжать в США на законных основаниях.