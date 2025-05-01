В Астане открыли сезон фонтанов

В День единства народа Казахстана, 1 мая, в Астане традиционно заработали фонтаны, сообщает Zakon.kz.

По данным столичного акимата, сейчас в городе подключили более 50 фонтанов. Остальные подготавливают к работе.

"В Астане ведется подготовка к подключению фонтанов: расконсервация и ремонтно-восстановительные работы. В районах этим заняты местные акиматы".

Ранее стало известно, что у четырех значимых для Алматы фонтанов застучат новые сердца. Власти города приняли решение об их модернизации с учетом исторической уникальности. Ждали они своего обновления десятилетия.