В Алматы стартовал сезон фонтанов – фоторепортаж

В Алматы включили фонтаны, но некоторые из них пропустят летний сезон – они закрыты на реконструкцию. Корреспонденту Zakon.kz удалось полюбоваться их запуском в оазисах мегаполиса.

В южной столице одновременно заработали 56 коммунальных фонтанных комплексов. Они и десятки других фонтанов будут радовать туристов и жителей Алматы до холодов. Всего в городе насчитывается около 150 фонтанов. Остальная часть фонтанов – у гостиниц, торговых центров – в частном ведении.

Фото: Zakon.kz

В акимате было объявлено, что в ближайшее время масштабная реконструкция коснется нескольких фонтанных комплексов: Восточного и Западного фонтанов у здания акимата Алматы, фонтана на площади Республики и у здания театра им. Г. Мусрепова.

Фото: Zakon.kz

Источники прохлады будут радовать глаз горожан в знойные дни ежедневно с 08:00 до 23:00 вплоть до 1 октября. Согласно правилам, эксплуатация фонтанов при температуре ниже +5°C запрещена.

Фото: Zakon.kz

Перед тем как запустить искусственные источники свежести и влаги, была проведена очистка чаш и прилегающей территории, обеззараживание воды с использованием хлора и сульфата меди, покраска и ремонт оборудования, а также специалисты проверили все инженерные системы.

Фото: Zakon.kz

Теперь после комплексной подготовки и остальных процедур для безопасности объектов фонтаны заиграли струями воды во всей своей красе.

Эти меры позволяют обеспечить стабильную работу городских фонтанов до осени.

Фото: Zakon.kz

К слову, из 56 коммунальных гидротехнических комплексов 11 "сухие". По мнению экспертов, такой вид фонтанов считается самым безопасным, так как технология строительства таких сооружений предполагает размещение всех трубопроводов и специального фонтанного оборудования в недоступной для пользователей зоне фонтанной чаши, размещенной под настилом.

Фото: Zakon.kz

Следует отметить, что в Алматы большинство фонтанов оснащены именно насосами сухой установки, согласно современным и общепринятым технологиям: они не имеют видимой чаши, вода бьет с поверхности и тут же отводится обратно в подземный резервуар.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Самые крупные фонтаны находятся на улице Панфилова, на площади Абая перед Дворцом Республики, в Центральном парке отдыха города Алматы. Они привлекают горожан не только красотой, но и возможностью походить или побегать между струями воды.

Фото: Zakon.kz

Яркой достопримечательностью города стали фонтаны "Неделька" на улице Байсеитовой, в западной части сквера ГАТОБ имени Абая, а также фонтан "Жетысу" – на пересечении Абая и Тулебаева. Их создание связано с именем архитектора Мэлса Сафина.

Фото: Zakon.kz

Замысел фонтана "Неделька" был в том, чтобы направить по каскадам поток, напоминающий стремительную горную реку. Эту идею воплотили в жизнь 53 года назад, и до сих пор этот объект каждым летом создает особенную атмосферу культурной столицы.

Фото: Zakon.kz

Одним из самых узнаваемых и популярных фонтанов в Алматы является фонтан у Государственного академического театра оперы и балета им. Абая. Танцующие и поющие брызги завораживают взгляды прохожих днем и даже прохладными вечерами благодаря своей мерцающей подсветке.

Фото: Zakon.kz

Красив и статен фонтан "Нептун" на территории Центрального парка отдыха. Его бьющие струи из воды очень величественны, а исполнение сооружения в виде античных скульптур весьма живописно.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

1 июля 2010 года в Парке имени первого президента РК начал работу главный фонтан, представляющий собой многоступенчатый каскад водных аттракционов. Он очень полюбился гостям южной столицы и горожанам, которые отдыхают в парке в знойные дни.

Фото: Zakon.kz

Алматинские фонтаны – неотъемлемая часть городской среды и архитектурного облика мегаполиса. В большей степени именно благодаря фонтанам в городе создается комфортная прохладная атмосфера, а казахстанцы по праву называют город Алматы одним из самых зеленых городов нашей страны.

Вместе с тем это событие как нельзя кстати. 1 мая, в праздник Дня единства народа Казахстана, горожан порадовали возможностью наблюдать за фантастическим запуском фонтанов.