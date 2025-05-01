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Общество

В теплой и дружной обстановке актюбинцы отметили День единства народа Казахстана

1 мая в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 18:12 Фото: акимат Актюбинской области
У стелы "Қазақстан халқына мың алғыс" развернулось яркое и красочное действо, которое не оставило равнодушным ни одного зрителя.

День единства народа Казахстана в этом году приобрел особое значение. Ведь 2025-й стал юбилейным, 30-м годом Ассамблеи народа Казахстана. Это событие объединило под одним дружным шаныраком представителей разных этносов, проживающих в нашем регионе. Весь день на площади царила атмосфера тепла, радости и счастья.

Фото: акимат Актюбинской области

На сцене выступали ансамбли "Сұңқар", "Ладушки", "Язғы моңнар", "Борвинок", "Оксана", "Дэш", "Русская песня" и другие. В их исполнении прозвучали песни на казахском, русском, татарском, украинском, цыганском языках. Зрители встречали исполнителей бурными аплодисментами и с воодушевлением подпевали им.

Фото: акимат Актюбинской области

На площади была организована выставка, подготовленная этнокультурными объединениями. Здесь они представили свои национальные предметы, изделия декоративно-прикладного искусства, символы и традиционные атрибуты, отражающие богатство и самобытность каждой культуры.

Фото: акимат Актюбинской области

"В такой день особенно хочется, чтобы над нашим общим шаныраком всегда было чистое и мирное небо. Поздравляю всех с праздником единства и желаю добра, согласия и процветания нашей стране", – говорит представитель болгарского центра "Вяра" Ольга Маринова.

"В День единства народа Казахстана хочу пожелать всем казахстанцам мира, добра и согласия. Пусть в каждом доме будет тепло, а в сердцах – уважение друг к другу", – желает председатель совета старейшин армянской общины "Урарту" Арутюн Микаелян.

Фото: акимат Актюбинской области

Стоит отметить, что Ассамблея народа Казахстана Актюбинской области объединяет 17 этнокультурных объединений, в ее структуре действуют советы аксакалов и матерей, центр "Жомарт жан", клуб журналистов, научно-экспертная группа и другие направления. Все они вносят значимый вклад в укрепление межнационального согласия – прочного фундамента мира и стабильности в нашей стране.

Праздничная программа Дня единства завершилась на высокой ноте – совместным исполнением песни о Казахстане и дружным хороводом, который стал живым символом продолжающейся дружбы и единства народов, живущих под общим шаныраком.

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Айсулу Омарова
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