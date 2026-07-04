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Общество

В Национальный день домбры 1500 актюбинских домбристов исполнили кюи казахских композиторов

Фото: акимат Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 18:33 Фото: акимат Актюбинской области
Масштабная концертная программа в рамках празднования Национального дня домбры прошла на площади у стелы "Қазақ халқына мың алғыс". В мероприятии приняли участие ведущие творческие коллективы региона, профессиональные музыканты, мастера национального искусства.

Главной особенностью праздничного концерта стало масштабное исполнение кюев объединенным оркестром, в состав которого вошли Казахский оркестр народных инструментов имени А. Жубанова областной филармонии имени Г. Жубановой, фольклорные ансамбли "Достық сазы", "Арайлы Ақтөбе" и "Серпін".

Вместе с профессиональными музыкантами на сцену вышли 1500 домбристов, исполнивших знаменитые произведения Курмангазы "Балбырауын" и "Адай", а также кюи Абдимомына Желдибаева "Ерке сылқым" и Айткали Жайымова "Шалқыма".

Фото: акимат Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 18:33

Фото: акимат Актюбинской области

В концертной программе прозвучали народные песни в исполнении Газизы Абдировой, Нурлана Абдибекова, Акботы Коянбайкызы и Нуржана Казиева.

Фото: акимат Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 18:33

Фото: акимат Актюбинской области

Специальным гостем праздника стала народная артистка Казахстана Айгуль Улькенбаева – одна из самых известных исполнительниц казахской инструментальной музыки.

В ее исполнении зрители услышали лучшие образцы национального искусства, а в финальной части концерта вместе с заслуженными деятелями Республики Казахстан Жайлау Асылхановым, Нуркеном Ашировым и кавалером ордена "Құрмет" Талапом Хамзиным состоялось праздничное исполнение кюев.

Фото: акимат Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 18:33

Фото: акимат Актюбинской области

Особое место в программе заняло исполнение произведений мировой классики и современной музыки в переложении для казахского оркестра народных инструментов. Прозвучали "Турецкий марш" Вольфганга Амадея Моцарта, "Palladio" Карла Дженкинса, "Tico-Tico" Зекиньи де Абреу и "Bumble Boogie" Джека Фины.

Эти произведения продемонстрировали богатые исполнительские возможности домбры и ее способность органично звучать в произведениях различных музыкальных жанров.

Фото: акимат Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 18:33

Фото: акимат Актюбинской области

Национальный день домбры стал праздником, который объединил поколения, напомнил о богатой истории, культуре и традициях казахского народа. Домбра остается не только музыкальным инструментом, но и символом национальной идентичности, преемственности поколений и духовного единства.

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Канат Болысбек
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