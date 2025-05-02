Опубликованы обновленные данные о численности населения Казахстана на 1 апреля

По традиции в начале каждого месяца пресс-служба Бюро национальной статистики предоставляет данные о численности казахстанцев. Как обстоит ситуация на 1 апреля 2025 года, рассказали в ведомстве Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной экспертами, по состоянию на 1 апреля в стране проживало 20 333 530 человек.

Если вернуться к данным за 1 марта 2025 года, то тогда в стране проживало 20 316 155 человек. Из этого следует, что за месяц численность населения выросла на 17 375 человек.

Фото: stat.gov.kz

По последним сведениям, 12 833 140 казахстанцев живут в городах, 7 500 390 – в селах.

Численность в трех крупнейших городах страны выглядит следующим образом:

Астана – 1 551 213 человек.

Алматы – 2 305 765 человек.

Шымкент – 1 264 492 человека.

Вторым самым густонаселенным регионом после Алматы является Туркестанская область. Там проживают 2 154 308 человек.

Также в очередной раз отмечено, что казахстанок по численности больше – 10 397 426 против 9 936 104 мужчин.

В марте 2025 года вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин озвучил демографические прогнозы. По его словам, население Казахстана к 2050 году может вырасти до 27,5 миллиона человек.