Названа численность населения Казахстана на 1 марта 2025 года. Новые данные огласили в Бюро национальной статистики страны, сообщает Zakon.kz.

По данным сотрудников бюро, на 1 марта 2025 года в стране проживало 20 316 155 человек. Из них:

горожане – 12 813 769;

сельские жители – 7 502 386.

В очередной раз женщин по численности больше.

Фото: stat.gov.kz

Стоит отметить, что за месяц численность казахстанцев выросла на 15 537 человек.

Материал по теме Новые данные о численности населения Казахстана на 1 февраля 2025 года

Примечательно, что самыми густонаселенными регионами страны по-прежнему являются Алматы и Туркестанская область: 2 300 876 и 2 154 130 человек соответственно.

Тем временем в Астане проживают 1 544 142 человека. В третьем крупнейшем городе Казахстана – Шымкенте – числится 1 261 709.

Ранее ученые посчитали, что к середине XXI века в Казахстане будут жить свыше 30 миллионов, количество трудоспособного населения превысит 17 млн человек, при этом три четверти казахстанцев переедут из поселков и аулов в города.