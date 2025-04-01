#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
504.44
545.65
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
504.44
545.65
5.95
Общество

Новые данные о численности населения Казахстана

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 13:20 Фото: Zakon.kz
Названа численность населения Казахстана на 1 марта 2025 года. Новые данные огласили в Бюро национальной статистики страны, сообщает Zakon.kz.

По данным сотрудников бюро, на 1 марта 2025 года в стране проживало 20 316 155 человек. Из них:

  • горожане – 12 813 769;
  • сельские жители – 7 502 386.

В очередной раз женщин по численности больше.

Фото: stat.gov.kz

Стоит отметить, что за месяц численность казахстанцев выросла на 15 537 человек.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 13:20
Новые данные о численности населения Казахстана на 1 февраля 2025 года

Примечательно, что самыми густонаселенными регионами страны по-прежнему являются Алматы и Туркестанская область: 2 300 876 и 2 154 130 человек соответственно.

Тем временем в Астане проживают 1 544 142 человека. В третьем крупнейшем городе Казахстана – Шымкенте – числится 1 261 709.

Ранее ученые посчитали, что к середине XXI века в Казахстане будут жить свыше 30 миллионов, количество трудоспособного населения превысит 17 млн человек, при этом три четверти казахстанцев переедут из поселков и аулов в города.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Когда во всех казахстанских поездах появится интернет
Общество
12:35, Сегодня
Когда во всех казахстанских поездах появится интернет
Казахстанцам озвучили страшные последствия "покупки" военного билета
Общество
12:20, Сегодня
Казахстанцам озвучили страшные последствия "покупки" военного билета
Ростислав Коняшкин о сбое в eGov: Достиг предела своих возможностей
Общество
12:02, Сегодня
Ростислав Коняшкин о сбое в eGov: Достиг предела своих возможностей
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: