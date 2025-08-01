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Общество

Обновленные данные о численности населения Казахстана

Флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, молодежь, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 17:26 Фото: unsplash
По устоявшейся традиции в начале каждого месяца пресс-служба Бюро национальной статистики предоставляет новые данные о численности казахстанцев. Как обстоит ситуация на 1 июля 2025 года, рассказали в ведомстве Zakon.kz.

Согласно подсчетам специалистов, численность населения Казахстана к 1 июля достигла 20 387 811 человек.

Если вернуться к данным за 1 июня 2025 года, то тогда в стране проживало 20 370 672 человека. Из этого следует, что за месяц казахстанцев стало больше на 17 139 человек.

Фото: stat.gov.kz

По последним сведениям, 12 899 438 казахстанцев живут в городах, 7 488 373 – в селах. Каждый месяц сельчан становится меньше. К примеру, согласно прошлым данным, их насчитывалось 7 493 264.

Что касается численности в трех крупнейших городах страны, то она выглядит следующим образом:

  • Астана – 1 528 703 человека.
  • Алматы – 2 292 055 человек.
  • Шымкент – 1 256 164 человека.

Вторым самым густонаселенным регионом после Алматы является Туркестанская область. Там проживают 2 154 041 человек.

Также в очередной раз подсчитано, что казахстанок по численности больше – 10 423 863 против 9 963 948 мужчин.

О том, как менялась численность казахстанцев с конца XIX века, можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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