Обновленные данные о численности населения Казахстана
Согласно подсчетам специалистов, численность населения Казахстана к 1 июля достигла 20 387 811 человек.
Если вернуться к данным за 1 июня 2025 года, то тогда в стране проживало 20 370 672 человека. Из этого следует, что за месяц казахстанцев стало больше на 17 139 человек.
Фото: stat.gov.kz
По последним сведениям, 12 899 438 казахстанцев живут в городах, 7 488 373 – в селах. Каждый месяц сельчан становится меньше. К примеру, согласно прошлым данным, их насчитывалось 7 493 264.
Что касается численности в трех крупнейших городах страны, то она выглядит следующим образом:
- Астана – 1 528 703 человека.
- Алматы – 2 292 055 человек.
- Шымкент – 1 256 164 человека.
Вторым самым густонаселенным регионом после Алматы является Туркестанская область. Там проживают 2 154 041 человек.
Также в очередной раз подсчитано, что казахстанок по численности больше – 10 423 863 против 9 963 948 мужчин.
О том, как менялась численность казахстанцев с конца XIX века, можно прочитать по этой ссылке.