Обновленные данные о численности населения Казахстана

По устоявшейся традиции в начале каждого месяца пресс-служба Бюро национальной статистики предоставляет новые данные о численности казахстанцев. Как обстоит ситуация на 1 июля 2025 года, рассказали в ведомстве Zakon.kz.

Согласно подсчетам специалистов, численность населения Казахстана к 1 июля достигла 20 387 811 человек.

Если вернуться к данным за 1 июня 2025 года, то тогда в стране проживало 20 370 672 человека. Из этого следует, что за месяц казахстанцев стало больше на 17 139 человек.

Фото: stat.gov.kz

По последним сведениям, 12 899 438 казахстанцев живут в городах, 7 488 373 – в селах. Каждый месяц сельчан становится меньше. К примеру, согласно прошлым данным, их насчитывалось 7 493 264.

Что касается численности в трех крупнейших городах страны, то она выглядит следующим образом:

Астана – 1 528 703 человека.

Алматы – 2 292 055 человек.

Шымкент – 1 256 164 человека.

Вторым самым густонаселенным регионом после Алматы является Туркестанская область. Там проживают 2 154 041 человек.

Также в очередной раз подсчитано, что казахстанок по численности больше – 10 423 863 против 9 963 948 мужчин.

О том, как менялась численность казахстанцев с конца XIX века, можно прочитать по этой ссылке.